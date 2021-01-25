Еусебіо Ді Франческо міг бути звільнений, але замість цього уклав новий контракт.

Клуб з італійської Серії А "Кальярі" продовжив контракт з головним тренером команди Еусебіо Ді Франческо.

Про це повідомив офіційний сайт "Кальярі". Угода розрахована до 2023 року.

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Примітно, що керівництво клубу пішло на такий крок після того, як "Кальярі" програв всьоме поспіль (шість поразок - у Серії А, а також виліт з Кубка Італії). А серія команди без перемог і взагалі налічує дванадцять ігор і триває з 25 листопада минулого року, коли "Кальярі" вдалося обіграти в Кубку Італії "Верону" (2:1).

Керівництво клубу заявило, що продовжило контракт з Ді Франческо, щоб у непростий період висловити довіру тренеру.

"Ми продовжили контракт Ді Франческо ще на рік, щоб надати йому ще більше сил і показати йому, наскільки ми віримо в нього", - заявив президент "Кальярі" Томмазо Джуліні.

"Я вдячний клубу. Радий, що мою роботу оцінюють не тільки за результатами, а й виходячи з картини в цілому. Клуб довіряє мені, і це дуже важливо", - сказав Ді Франческо.

Додамо, що в таблиці чемпіонату Італії "Кальярі" йде в зоні вильоту - команда займає 18-е місце, набравши 14 очок в 19 матчах.

Еусебіо Ді Франческо: чим він відомий

В якості гравця Ді Франческо ставав чемпіоном Італії з "Ромою" в сезоні 2000-2001.

51-річний Ді Франческо тренував ряд італійських клубів, але найбільш відомий він по роботі з "Ромою", яку очолював з 2017 по 2019 роки.

Вже у своєму першому сезоні в "Ромі" він привів команду до найкращого результату в історії клубу в Лізі чемпіонів - римляни дійшли до півфіналу, сенсаційно вибивши в 1/4 фіналу "Барселону" (1:4, 3:0). Також "Рома" посіла третє місце в Серії А.

Ді Франческо був звільнений з "Роми" в березні 2019 року після поразки від "Порту" в 1/8 фіналу ЛЧ.

У 2019 році фахівець встиг недовго попрацювати в "Сампдорії", а 3 серпня 2020 року підписав контракт з "Кальярі".

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Автор: Антон Дудар