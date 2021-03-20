"Манчестер Сіті" вийшов у півфінал Кубка Англії, обігравши "Евертон" в матчі 1/4 фіналу.
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У складі "Ман Сіті" весь матч на полі провів Олександр Зінченко. Наприкінці першого тайму українець врятував "Сіті" від пропущеного голу. Він практично з лінії воріт головою вибив м'яч після удару Йеррі Міни під штангу.
Від порталу SofaScore Зінченко отримав найвищу оцінку серед усіх гравців матчу (7,7).
Вирвати перемогу "городянам" вдалося в кінцівці зустрічі. Спершу Ілкай Гюндоган зіграв головою на добиванні після удару в поперечину, а потім Кевін де Брюйне реалізував вихід на ворота.
"Евертон" - "Манчестер Сіті" - 0:2
Голи: Гюндоган, 84, Де Брюйне, 90
"Евертон": Жоау Віржініа, Холгейт (Івобі, 87), Міна, Годфрі, Коулмен, Гомеш, Аллан, Дінь, Сігурдссон, Кальверт-Льюїн, Рішарлісон
"Ман Сіті": Штеффен, Уокер, Ляпорт, Діаш, Зінченко, Сілва (Марез, 64), Фернандіньо, Гюндоган (Родрі, 89), Стерлінг (Де Брюйне, 79), Жезус, Фоден
Відео опублікував Twitter Emirates FA Cup.
Момент з порятунком від Зінченка
Just Oleksandr Zinchenko showing why you put players on the line for corners.#EmiratesFACup@ManCitypic.twitter.com/HAJiHAf2FY— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 20, 2021
Відеоогляд матчу опублікував YouTube-канал The Emirates FA Cup.
Кубок Англії: 1/4 фіналу
- "Ман Сіті" став другим півфіналістом турніру. 20 березня в 1/2 фіналу також пробився "Саутгемптон", який розгромив "Борнмут" з рахунком 3:0.
- 21 березня будуть зіграні ще два чвертьфінали - "Челсі" прийме "Шеффілд Юнайтед", а "Манчестер Юнайтед" зіграє в гостях у "Лестера".
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