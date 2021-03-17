Незабаром в Європі може з'явитися "БеНіЛіга".

Бельгійські клуби одноголосно виступили за те, щоб створити об'єднаний чемпіонат з Нідерландами - "БеНіЛігу" ("Beneleague").

Дане рішення було прийнято в ході конференції учасників вищого дивізіону країни, повідомляє офіційний сайт Про-Ліги.

Читайте такожУкраїнський дует у вогні: Яремчук забив переможний гол після пасу Безуса в чемпіонаті Бельгії (відео)"Ці амбіції засновані на повазі до спортивних прагнень провідних клубів і необхідності економічної стабільності для інших професійних клубів. Існує одностайна підтримка, щоб у БеНіЛіги були всі можливості для реалізації. Керівництво Про-Ліги тепер буде грати в цьому активну роль", - відзначили у заяві.

Нагадаємо, чинним чемпіоном Бельгії є "Брюгге", а Нідерландів - "Аякс".

У Бельгії грають українські футболісти Роман Яремчук, Роман Безус, Ігор Пластун, Едуард Соболь, Богдан Михайличенко, Євген Макаренко, Мар'ян Швед та Олександр Філіппов.

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Автор: Антон Дудар