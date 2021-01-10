Дружина зіркового футболіста поділилася яскравим відео.

Дружина нападника "Барселони" Ліонеля Мессі Антонелла показала в мережі, як їхні сини раділи голу батька.

Відео було опубліковано в Instagram.

Читайте такожРоналду розповів, чим його дратує власний син

У матчі 18-го туру чемпіонату Іспанії Мессі забив у ворота "Гранади" зі штрафного.

Діти футболіста, які спостерігали за грою по телевізору, бурхливо відреагували на гол. Особливо сильно радів Матео, який почав стрибати і кричати, радіючи за свого батька.

Відео швидко набрало популярність в мережі.

Mateo Messi celebrating Messi’s goal 🥰 pic.twitter.com/85JNulQVlr — Reshad Rahman ✆ (@HagridFCB) January 9, 2021

Нагадаємо, Мессі з дружиною виховують трьох дітей: восьмирічного Тьяго, п'ятирічного Матео і дворічного Чіро.

Матч "Гранада" - "Барселона" завершився перемогою каталонців з рахунком 4:0.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар