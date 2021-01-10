Дружина нападника "Барселони" Ліонеля Мессі Антонелла показала в мережі, як їхні сини раділи голу батька.
Відео було опубліковано в Instagram.
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У матчі 18-го туру чемпіонату Іспанії Мессі забив у ворота "Гранади" зі штрафного.
Діти футболіста, які спостерігали за грою по телевізору, бурхливо відреагували на гол. Особливо сильно радів Матео, який почав стрибати і кричати, радіючи за свого батька.
Відео швидко набрало популярність в мережі.
Mateo Messi celebrating Messi’s goal 🥰 pic.twitter.com/85JNulQVlr— Reshad Rahman ✆ (@HagridFCB) January 9, 2021
Нагадаємо, Мессі з дружиною виховують трьох дітей: восьмирічного Тьяго, п'ятирічного Матео і дворічного Чіро.
Матч "Гранада" - "Барселона" завершився перемогою каталонців з рахунком 4:0.
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