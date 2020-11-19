Хосеп Гвардіола продовжить тренувати "Манчестер Сіті".

Англійський "Манчестер Сіті" підписав нову угоду з головним тренером команди Хосепом Гвардіолою.

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Про це повідомив офіційний сайт клубу.

Новий контракт з іспанським фахівцем розрахований до літа 2023 року, а попередній закінчувався у 2021-му.

"У мене є все, чого я міг би побажати, щоб добре виконувати свою роботу. Вражений тією довірою, яку надають мені власник і керівництво клубу. Перед нами стоїть завдання продовжувати розвиватися. Хочу допомогти "Манчестер Сіті" на цьому шляху", - сказав Гвардіола.

Варто відзначити, що за "городян" виступає футболіст збірної України Олександр Зінченко.

У поточному сезоні АПЛ після семи матчів "Ман Сіті" займає десяте місце в турнірній таблиці.

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Гвардіола очолив англійську команду у 2016-му році, коли пішов з "Баварії".

За цей період "Ман Сіті" вдалося виграти вісім титулів. Двічі "городяни" ставали чемпіонами Англії, одного разу вигравали Кубок Англії, тричі - Кубок ліги, а також два рази - Суперкубок Англії.

Всього під керівництвом Гвардіоли "Ман Сіті" зіграв 245 матчів, з яких виграв 181 при 28 нічиїх і 36 поразках.

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Переклад: Данило Слесь