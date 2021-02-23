Півзахисник угорського "Ференцвароша" і збірної України Ігор Харатін ледь не потрапив у ДТП.
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Про це Харатін повідомив в Instagram. Відповідне відео він виклав у stories.
Футболіст їхав на своєму авто по Будапешту, коли прямо перед ним зіткнулися три машини.
"Переді мною просто три машини вдарилося. Мене аж трусить. Просто переді мною вилетів...",- сказав Харатін на відео.
Також він залишив напис на відео англійською: "Це було дуже близько".
Нагадаємо, півзахисник виступає за "Ференцварош" з 2019 року. У складі збірної України він провів 4 матчі.
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