Ілля Забарний став справжнім відкриттям цього сезону.

Українська Прем'єр-Ліга назвала найкращого гравця за підсумками квітня в чемпіонаті.

Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Найкращим визнаний захисник "Динамо" Ілля Забарний. 18-річний хлопець набрав 20% голосів і випередив хавбека луганської "Зорі" Владлена Юрченка, який посів другу сходинку.

Найкращим тренером квітня визнали керманича "Динамо" Мірчу Луческу. У гонці за це звання румун набрав 50% голосів і обігнав Анатолія Безсмертного зі "Львова" (35%).

Нагадаємо, що минулого вікенду Забарному вдалося забити свій дебютний гол в чемпіонаті України проти "Інгульця" та стати найкращим гравцем туру.

Українська Прем'єр-ліга 2020-2021: деталі

Сезон 2020-2021 в УПЛ стартував 21 серпня і триватиме до 9 травня. Команди грають у два кола - вдома та на виїзді. Останній тур відбудеться на тиждень раніше, ніж було заплановано, в інтересах збірної.

Чемпіонат України проводиться в 30-й раз в історії. З цього сезону турнір був розширений до 14 команд.

"Шахтар" склав чемпіонські повноваження, а "Динамо" стало чемпіоном вперше з 2016 року, оформивши титул за три тури до фінішу.

Гонку бомбардирів УПЛ очолює форвард "Ворскли" Владислав Кулач, на рахунку якого 13 голів. У півзахисника "Динамо" Віктора Циганкова - 12 м'ячів.

Матч першого кола "Інгулець" - "Шахтар" не відбувся через поганий стан поля в Кропивницькому. Господарям було зараховано технічну поразку, а "Шахтар" отримав 3 очки.

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Автор: Артем Будрін