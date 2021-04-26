Ілля Забарний відзначився в матчі проти "Інгульця".

Експертна рада Української Прем'єр-Ліги назвала найкращого гравця за підсумками 23-го туру чемпіонату.

Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Найкращим визнаний захисник "Динамо" Ілля Забарний. Він відкрив рахунок у матчі проти "Інгульця" вже на 4-й хвилині матчу. "Динамо" в підсумку розгромило суперника з рахунком 5:0 і достроково завоювало чемпіонський титул.

У голосуванні експертів Забарний випередив свого одноклубника Віктора Циганкова, форварда "Олександрії" Дмитра Шастала і воротаря "Львова" Олександра Ільющенкова.

УПЛ: підсумки 23-го туру

Українська Прем'єр-ліга: результати всіх матчів 23-го туру, таблиця.

"Динамо", розгромивши "Інгулець", за три тури до фінішу гарантувало собі перемогу в чемпіонаті. Киянам вже вручили кубок та медалі.

"Шахтар" сенсаційно програв "Олександрії" і тепер відстоюватиме друге місце в таблиці в заочній боротьбі з "Зорею".

У зоні вильоту за три тури до фінішу йде "Минай".

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Автор: Антон Дудар