Ілля Забарний забив перший гол Динамо / фото Динамо Київ
Експертна рада Української Прем'єр-Ліги назвала найкращого гравця за підсумками 23-го туру чемпіонату.
Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.
Найкращим визнаний захисник "Динамо" Ілля Забарний. Він відкрив рахунок у матчі проти "Інгульця" вже на 4-й хвилині матчу. "Динамо" в підсумку розгромило суперника з рахунком 5:0 і достроково завоювало чемпіонський титул.
У голосуванні експертів Забарний випередив свого одноклубника Віктора Циганкова, форварда "Олександрії" Дмитра Шастала і воротаря "Львова" Олександра Ільющенкова.
upl.ua
УПЛ: підсумки 23-го туру
- Українська Прем'єр-ліга: результати всіх матчів 23-го туру, таблиця.
- "Динамо", розгромивши "Інгулець", за три тури до фінішу гарантувало собі перемогу в чемпіонаті. Киянам вже вручили кубок та медалі.
- "Шахтар" сенсаційно програв "Олександрії" і тепер відстоюватиме друге місце в таблиці в заочній боротьбі з "Зорею".
- У зоні вильоту за три тури до фінішу йде "Минай".
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