Ілля Забарний забив перший гол Динамо / фото Динамо Київ

Експертна рада Української Прем'єр-Ліги назвала найкращого гравця за підсумками 23-го туру чемпіонату.

Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Найкращим визнаний захисник "Динамо" Ілля Забарний. Він відкрив рахунок у матчі проти "Інгульця" вже на 4-й хвилині матчу. "Динамо" в підсумку розгромило суперника з рахунком 5:0 і достроково завоювало чемпіонський титул.

У голосуванні експертів Забарний випередив свого одноклубника Віктора Циганкова, форварда "Олександрії" Дмитра Шастала і воротаря "Львова" Олександра Ільющенкова.

upl.ua

УПЛ: підсумки 23-го туру

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Автор: Антон Дудар