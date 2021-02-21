УПЛ: Ворскла втратила очки в матчі з двома пенальті

Полтавці не можуть виграти в чемпіонаті вже в п'яти матчах поспіль.

У рамках 15-го туру УПЛ "Інгулець" та "Ворскла" зустрічалися у Полтаві. Матч завершився внічию - 2:2. По ходу поєдинку полтавці двічі відігравалися. Уникнути поразки їм вдалося завдяки спірному пенальті, який реалізував Владислав Кулач. "Ворскла" не змогла виграти в п'ятому поспіль матчі УПЛ (три нічиї і дві поразки). У полтавців в активі 22 очки, вони посідають п'яте місце в таблиці УПЛ. "Інгулець" (12 очок) йде десятим. "Інгулець" - "Ворскла" - 2:2 Голи: Бартулович, 21 (з пенальті), Сітчінава, 62 - Степанюк, 48, Кулач, 76 (з пенальті) "Інгулець": Малиш, Коваленко (Щедрий, 65), Балан, Ковальов, Квасний, Козак (Синьогуб, 88), Запорожець (Сейтхалілов, 90+4), Кучеренко, Бартулович, Шишка, Сітчинава "Ворскла": Різник, Пердута, Чеснаков, Яворський, Скляр, Цитаїшвілі (Челядін, 58), Пуцлін, Тілль (Кравчук, 69), Кане, Кулач, Степанюк (ДеНоойер, 80) Попередження: Сітчінава, 17, Кучеренко, 38, Малиш, 90+2 - Челядін, 59, Яворський, 63, Пуцлін, 90 Українська Прем'єр-ліга 15-й тур Матчі 15-го туру УПЛ проходять з 20 по 22 лютого: де і коли дивитися поєдинки.

"Олександрія" розгромила "Минай", а Артем Мілевський провів весь матч на лавці запасних.

"Зоря" обіграла "Маріуполь" завдяки дебютному голу Шахаба Захеді.

Дубль вихованця "Динамо" допоміг "Колосу" виграти в аутсайдера УПЛ. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Антон Дудар

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter