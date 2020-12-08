Антоніо Конте зазначив, що "Шахтар" - відмінна команда з прекрасним тренером.

Головний тренер "Інтера" Антоніо Конте поділився очікуваннями від матчу шостого туру групового раунду Ліги чемпіонів проти "Шахтаря", який відбудеться 9-го грудня в Мілані.

Антоніо Конте вважає, що єдина мета "Інтера" в матчі з "Шахтарем" - це три очки. Про це пише офіційний сайт " Шахтаря".

"Завтрашній матч не буде схожий на нашу першу зустріч з "Шахтарем" в цьому розіграші. Зараз нам треба обов'язково заробляти три очки, хоча ситуація в півзахисті у нас не найкраща. Доведеться провести аналіз і знайти найкращий варіант. Я не переживаю про матч "Реал" - "Боруссія", тому що мова про Лігу чемпіонів і серйозні команди. Сподіваюся, медіа теж не будуть роздувати історію про їх можливу домовленість. Нам треба просто виходити і грати з "Шахтарем", думати лише про те, щоб здолати серйозного суперника", - заявив Конте.

Він також зазначив, що "Шахтар" - відмінна команда з прекрасним тренером.

"У них хороша техніка, швидкість. Грати з "Шахтарем" непросто. Ми зустрічаємося вже втретє, і кожен раз це окрема історія. Але у нас немає іншого вибору - треба перемагати", - додав тренер "Інтера".

"Інтер" - "Шахтар": перед матчем

Перед останнім туром всі чотири команди групи G зберігають шанси на вихід в плей-офф Ліги чемпіонів. У "Боруссії" Менхенгладбах - 8 очок, у "Шахтаря" і "Реала" - по 7 очок ("гірники" вище в таблиці за рахунок переваги в особистих зустрічах), а у "Інтера" - 5.

За підсумками останнього туру "Шахтар" може як продовжити боротьбу в Лізі чемпіонів, так і вийти в Лігу Європи, так і взагалі вилетіти з єврокубків.

Зустріч "Шахтаря" і "Інтера" в першому колі завершилася без забитих голів - 0:0.

Також цього року команди зустрічалися в півфіналі Ліги Європи - тоді міланський клуб розгромив "гірників" з рахунком 5:0.

Перед цим матчем "Шахтар" в УПЛ розгромив "Минай" з рахунком 5:1, а "Iнтер" у Серії А виграв у "Болоньї" (3:1).

Судити матч "Інтера" і "Шахтаря" буде ненависний для українських уболівальників рефері.

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Автор: Олег Давигора