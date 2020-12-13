Іван Петряк забив п'ятий і шостий голи в сезоні.

Український нападник Іван Петряк забив два голи за "Фехервар" у матчі 14-го туру чемпіонату Угорщини проти "Будафока".

На 14-й хвилині Петряк відзначився ударом в дотик з меж штрафного майданчика, а на 36-й хвилині замкнув передачу свого партнера по команді після виходу два в один на голкіпера.

Українець допоміг "Фехервару" розгромити суперника з рахунком 4:1.

На рахунку Петряка тепер 6 голів і 2 асисти в 17 матчах сезону.

Відео опубліковано на сторінці M4 Sport Facebook.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар