Іван Петряк оформив дубль / фото twitter.com/molfehervarfc
Український нападник Іван Петряк забив два голи за "Фехервар" у матчі 14-го туру чемпіонату Угорщини проти "Будафока".
На 14-й хвилині Петряк відзначився ударом в дотик з меж штрафного майданчика, а на 36-й хвилині замкнув передачу свого партнера по команді після виходу два в один на голкіпера.
Українець допоміг "Фехервару" розгромити суперника з рахунком 4:1.
На рахунку Петряка тепер 6 голів і 2 асисти в 17 матчах сезону.
Відео опубліковано на сторінці M4 Sport Facebook.
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