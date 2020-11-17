Трофей Клубного ЧС / фото fifa.com
ФІФА прийняла рішення перенести Клубний чемпіонат світу в Катарі на 2021 рік.
Про це повідомив офіційний сайт ФІФА.
Рішення прийнято у зв'язку з пандемією коронавірусу і її "триваючого впливу на футбол".
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Справа в тому, що завершено ще не всі континентальні клубні чемпіонати конфедерацій, в ході яких команди відбираються на КЧМ
Спочатку турнір повинен був відбутися в грудні цього року, але тепер пройде з 1 по 11 лютого 2021 року.
Клубний чемпіонат світу-2020: що потрібно знати
- Чемпіонат світу серед клубів проводитиметься в 17-й раз. Він востаннє буде проведений у звичному форматі - далі турнір планується розширити до 24 команд.
- На даний момент відомі тільки два учасники турніру з семи. Це переможець Ліги чемпіонів УЄФА мюнхенська "Баварія" і чемпіон приймаючої країни - катарський "Аль-Духаїль".
- Через перенесення турніру "Баварія" не зможе повторити рекорд "Барселони" і виграти шість трофеїв за один календарний рік.
- Минулого року переможцем КЧМ став "Ліверпуль".
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