ФІФА офіційно повідомила про перенесення турніру.

ФІФА прийняла рішення перенести Клубний чемпіонат світу в Катарі на 2021 рік.

Про це повідомив офіційний сайт ФІФА.

Рішення прийнято у зв'язку з пандемією коронавірусу і її "триваючого впливу на футбол".

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Справа в тому, що завершено ще не всі континентальні клубні чемпіонати конфедерацій, в ході яких команди відбираються на КЧМ

Спочатку турнір повинен був відбутися в грудні цього року, але тепер пройде з 1 по 11 лютого 2021 року.

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Чемпіонат світу серед клубів проводитиметься в 17-й раз. Він востаннє буде проведений у звичному форматі - далі турнір планується розширити до 24 команд.

На даний момент відомі тільки два учасники турніру з семи. Це переможець Ліги чемпіонів УЄФА мюнхенська "Баварія" і чемпіон приймаючої країни - катарський "Аль-Духаїль".

Через перенесення турніру "Баварія" не зможе повторити рекорд "Барселони" і виграти шість трофеїв за один календарний рік.

Минулого року переможцем КЧМ став "Ліверпуль".

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Автор: Антон Дудар