19 січня у швейцарському Цюріху відбулося жеребкування Клубного чемпіонату світу з футболу, який цьогоріч пройде в Катарі з 4 по 11 лютого.
У турнірі візьмуть участь 6 команд. Переможець Ліги чемпіонів-2019/20 "Баварія" розпочне боротьбу з півфіналу. Підопічні Гансі Фліка зіграють з переможцем пари "Аль-Духаїль" (Катар) — "Аль-Ахлі" (Єгипет).
Останнім учасником КЧС-2020 стане переможець Кубка Лібертадорес, який 30 січня визначиться у фіналі між бразильськими "Палмейрасом" і "Сантосом".
Результати жеребкування і графік матчів КЧС-2020:
1/4 фіналу, 4 лютого
"Тигрес" (Мексика) — "Ульсан Хенде" (Південна Корея)
"Аль-Духаїль" (Катар) — "Аль-Ахлі" (Єгипет)
1/2 фіналу, 7-8 лютого
7 лютого: переможець Кубка Лібертадорес - "Тигрес" (Мексика) / "Ульсан Хенде" (Південна Корея)
8 лютого: "Аль-Духаїль" (Катар) / "Аль-Ахлі" (Єгипет) - "Баварія" (Німеччина)
Матч за 5-те місце - 7 лютого
Матч за 3-тє місце - 11 лютого
Фінал - 11 лютого
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Клубний чемпіонат світу-2020: що потрібно знати
- Клубний чемпіонат світу пройде з 4 по 11 лютого в Катарі. Спочатку він повинен був відбутися в грудні, проте був перенесений.
- У турнірі візьмуть участь німецька "Баварія", переможець Кубка Лібертадорес (30 січня у фіналі зіграють бразильські "Палмейрас" і "Сантос"), мексиканський "Тігрес", "Ульсан Хенде" (Південна Корея), "Аль-Ахлі" (Єгипет) і "Аль-Духаїль" (Катар).
- Чемпіонат світу серед клубів проводитиметься в 17-й раз. Він востаннє буде проведений у звичному форматі - далі турнір планується розширити до 24 команд.
- Через перенесення турніру "Баварія" не змогла повторити рекорд "Барселони" і виграти шість трофеїв за один календарний рік.
- Минулого року переможцем КЧС став "Ліверпуль".
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