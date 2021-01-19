Баварія може зіграти з найбільш титулованим клубом Африки.

19 січня у швейцарському Цюріху відбулося жеребкування Клубного чемпіонату світу з футболу, який цьогоріч пройде в Катарі з 4 по 11 лютого.

У турнірі візьмуть участь 6 команд. Переможець Ліги чемпіонів-2019/20 "Баварія" розпочне боротьбу з півфіналу. Підопічні Гансі Фліка зіграють з переможцем пари "Аль-Духаїль" (Катар) — "Аль-Ахлі" (Єгипет).

Останнім учасником КЧС-2020 стане переможець Кубка Лібертадорес, який 30 січня визначиться у фіналі між бразильськими "Палмейрасом" і "Сантосом".

Результати жеребкування і графік матчів КЧС-2020:

1/4 фіналу, 4 лютого

"Тигрес" (Мексика) — "Ульсан Хенде" (Південна Корея)

"Аль-Духаїль" (Катар) — "Аль-Ахлі" (Єгипет)

1/2 фіналу, 7-8 лютого

7 лютого: переможець Кубка Лібертадорес - "Тигрес" (Мексика) / "Ульсан Хенде" (Південна Корея)

8 лютого: "Аль-Духаїль" (Катар) / "Аль-Ахлі" (Єгипет) - "Баварія" (Німеччина)

Матч за 5-те місце - 7 лютого

Матч за 3-тє місце - 11 лютого

Фінал - 11 лютого

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Клубний чемпіонат світу-2020: що потрібно знати

Клубний чемпіонат світу пройде з 4 по 11 лютого в Катарі. Спочатку він повинен був відбутися в грудні, проте був перенесений.

У турнірі візьмуть участь німецька "Баварія", переможець Кубка Лібертадорес (30 січня у фіналі зіграють бразильські "Палмейрас" і "Сантос"), мексиканський "Тігрес", "Ульсан Хенде" (Південна Корея), "Аль-Ахлі" (Єгипет) і "Аль-Духаїль" (Катар).

Чемпіонат світу серед клубів проводитиметься в 17-й раз. Він востаннє буде проведений у звичному форматі - далі турнір планується розширити до 24 команд.

Через перенесення турніру "Баварія" не змогла повторити рекорд "Барселони" і виграти шість трофеїв за один календарний рік.

Минулого року переможцем КЧС став "Ліверпуль".

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Автор: Будрін Артем