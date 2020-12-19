Команда Юргена Клоппа розбила "Крістал Пелас" з рахунком 7:0.

В рамках 14-го туру англійської Прем'єр-Ліги "Ліверпуль" на виїзді розгромив "Крістал Пелас" з рахунком 7:0.

Дублями у переможців відзначилися Роберто Фірміно і Мохамед Салах, ще по разу забили Такумі Мінаміно, Садіо Мане і Джордан Хендерсон.

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Як повідомляє OptaJoe у Twitter, "Ліверпуль" встановив клубний рекорд - "червоні" вперше у своїй історії виграли з різницею в сім голів у гостьовому матчі чемпіонату Англії.

У попередній раз в рамках чемпіонату Англії "Ліверпуль" перемагав, забивши як мінімум сім голів, ще в 1989 році, коли вдома обіграв той же "Крістал Пелас" з рахунком 9:0. Ця перемога є рекордною для "червоних" в рамках вищого англійського дивізіону.

"Крістал Пелас" - "Ліверпуль" - 0:7

Голи: Мінаміно, 3, Мане, 35, Фірміно, 44, 68, Хендерсон, 52, Салах, 81, 84

"Крістал Пелас": Гуаіта, Клейн, Куяте (Томкінс, 63), Кехілл, ван Аанхолт, Шлупп, Мілівоєвич, Макартур (Рідевалд, 75), Езе (Батшуайї, 69), Заа, Айю

"Ліверпуль": Аліссон, Александер-Арнольд, Матіп, Фабіньо, Робертсон, Вейналдум (Джонс, 69), Хендерсон, Кейта, Мане (Салах, 57), Фірміно (Окслейд-Чемберлен, 75), Мінаміно

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Автор: Антон Дудар