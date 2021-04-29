Крістоф Метцельдер в суді підтвердив, що поширював дитячу порнографію.

Колишній захисник збірної Німеччини Крістоф Метцельдер засуджений до десяти місяців тюремного ув'язнення умовно у справі про поширення дитячої порнографії.

Дане рішення ухвалив суд у Дюссельдорфі, повідомляє dw.com.

В ході засідання суду Метцельдер зізнався, що "робив скріншоти компрометуючих зображень, які знаходяться у вільному доступі на веб-сайтах, і ділився своїми фантазіями в чатах".

"Ніяких нападів на дітей або молодих людей не було і не планувалося, незважаючи на те, що я залишав коментарі грубого характеру в чатах. Все це відбувалося лише в цифровому світі. Я пересилав зображення, незважаючи на те, що знав, які невимовні страждання стоять за ними, і незважаючи на мою благодійну роботу з дітьми", - сказав Метцельдер.

Він заявив, що приймає покарання і просить вибачення у жертв сексуального насильства.

"Мені доведеться жити з усвідомленням цієї провини перед суспільством все життя", - сказав 40-річний екс-футболіст.

Читайте такожЛегенда Манчестер Юнайтед пропустить Євро-2020: його звинувачують у побитті жінок

Також Метцельдер заявив, що відмовляється від ордена "За заслуги перед Німеччиною" "з поваги до нинішніх і майбутніх його володарів".

Раніше Метцельдер зізнавався, що зберігав у своєму смартфоні близько 300 фотографій дітей порнографічного змісту і відсилав їх у групі в WhatsApp двом жінкам.

Крістоф Метцельдер: кар'єра і досягнення

По ходу кар'єри Метцельдер виступав за "Пройссен", "Боруссію "Дортмунд, "Реал" Мадрид, "Шальке" та "Хальтерн". Він повісив бутси на цвях у 2014 році.

Метцельдер вигравав чемпіонат Німеччини (2002), чемпіонат Іспанії (2008) і Кубок Німеччини (2011).

За збірну Німеччини захисник провів 47 матчів, ставши срібним призером ЧС-2002, бронзовим призером ЧС-2006 і фіналістом Євро-2008.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар