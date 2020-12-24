Відбулися всі поєдинки раунди 1/4 фіналу Кубка англійської ліги.

В Англії зіграли всі матчі чвертьфіналів фіналу Кубка англійської ліги і відбулося жеребкування півфінальної стадії турніру.

В одному з матчів "Тоттенхем" на виїзді переміг "Сток Сіті " з рахунком 1:3, а МЮ в гостях дотиснув "Евертон" (0:2).

Півфінанал Кубка англійської ліги: результати жеребкування

"Манчестер Юнайтед" - " Манчестер Сіті"

"Тоттенхем" - " Брентфорд"

В одному з півфіналів "Манчестер Сіті" українця Олександра Зінченка зіграє чергове дербі з "Манчестер Юнайтед", а в іншій парі півфіналістів "Тоттенхем" зустрінеться з чемпіоншиповським "Брентфордом". Поєдинки пройдуть п'ятого і шостого січня.

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Кубок Англійської Ліги

У цьому сезоні стадія 1/2 фіналу турніру складається з одного матчу.

Фінал пройде 25 квітня: він був перенесений з лютого.

Чинний переможець турніру - "Манчестер Сіті".

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Автор: Олег Давигора