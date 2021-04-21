Голкіпер Микита Шевченко став героєм і вивів "Зорю" у фінал.

Луганська "Зоря" стала другим фіналістом Кубка України. У півфіналі луганчани по пенальті пройшли "Олександрію".

Владислав Кочергін дальнім ударом на 20-й хвилині матчу вивів "Зорю" вперед. Луганчани зберігали мінімальну перевагу до останніх хвилин, але в компенсований до другого тайму час "Олександрія" заробила пенальті, який реалізував Валерій Бондаренко.

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На останній хвилині першого екстра-тайму "Зоря" забила, але арбітр не зарахував гол Віталія Вернидуба і не став дивитися відеоповтор.

Перед серією пенальті Віктор Скрипник замінив воротаря - Микита Шевченко вийшов замість Миколи Василя. У підсумку саме Шевченко став героєм матчу. Спершу у "Зорі" з пенальті не забив Дмитро Іванисеня, але і у "Олександрії" Каспар Дубра пробив вище. За рахунку 4:3 на користь "Зорі" Шевченко відбив удар Тимура Стецькова.

"Олександрія" - "Зоря" - 1:1 (3:4 по пенальті)

Голи: Бондаренко, 90+2 (з пенальті) - Кочергін, 20

"Олександрія": Паньків, Бондаренко (Стецьков, 78) Бабогло (Пашаєв, 46), Дубра, Вантух, Банада, Лучкевич, Ковалець (Шастал, 71), Третьяков (Мішенко, 83), Дришлюк, Сітало (Устименко, 71)

"Зоря": Василь (Шевченко, 119), Фаворов, Іванісеня, Вернидуб, Циганікс, Назаріна, Кочергін, Юрченко, Кабаєв (Луньов, 104), Гладкий (Цвек, 95) Аллахьяр (Шахаб, 104)

Попередження: Бондаренко - Кочергін, Іванісеня, Гладкий, Циганікс

Кубок України 2020-2021: що потрібно знати

Кубок України 2020-2021 складається з семи етапів: два попередні етапи, 1/16 фіналу, 1/8 фіналу, 1/4 фіналу, 1/2 фіналу і фінал. На всіх етапах команди проводять по одному матчу.

Чемпіон України "Шахтар" і володар Кубка України 2019-2020 "Динамо", згідно з регламентом, стартували з чвертьфінальної стадії. "Шахтар" не зумів пробитися до півфіналу, сенсаційно програвши "Агробізнесу".

Першим фіналістом турніру стало "Динамо".

Фінал Кубка України-2020/21 відбудеться 13 травня у Тернополі на "Стадіоні імені Романа Шухевича".

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Автор: Антон Дудар