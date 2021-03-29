Скандально незарахований гол Кріштіану Роналду змусив УЄФА відреагувати.

В УЄФА пояснили, чому на матчах кваліфікації ЧС-2022 не використовується система відеоповторів (VAR).

В УЄФА відреагували на скандальний епізод у матчі Сербія - Португалія. У компенсований до другого тайму час нападник Кріштіану Роналду забив гол, проте Нідерландські арбітри порахували, що м'яч не перетнув лінію воріт. У підсумку збірна Португалії залишилася без перемоги (2:2).

Читайте такожСкандал без VAR: арбітр помилково не зарахував гол Роналду в матчі збірної Португалії (відео)Заяву УЄФА цитує AP.

"У 2019 році УЄФА запропонував ФІФА впровадити VAR в цьому відбірковому турнірі. Вплив пандемії на операційні та логістичні можливості змусив УЄФА відкласти впровадження VAR на груповому етапі Ліги Європи до сезону-2021/22 замість запуску з сезону-2020/21, а також відкликати пропозицію про впровадження VAR в матчах кваліфікації ЧС-2022 в Європі.

Восени 2020 року VAR також не використовувався на груповому етапі Ліги націй, і, отже, до теперішнього часу система ніколи не використовувалася в матчах групового етапу збірних на стадії кваліфікації", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, арбітри також помилилися у відбірковому матчі Франція - Україна, коли зарахували гол господарів після офсайду.

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Автор: Антон Дудар