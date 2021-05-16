А ось "Барселона" остаточно вибула з чемпіонської гонки.

В рамках 37-го туру чемпіонату Іспанії "Барселона" вдома з мінімальним рахунком 2:1 поступилася "Сельті".

Каталонці першими повели в рахунку зусиллями Лео Мессі, але дублем відповів нападник гостей Санті Міна. До того ж "Барселона" завершувала матч у меншості через вилучення Клемана Лангле.

В паралельному матчі "Реал" обіграв з рахунком 1:0 "Атлетік" з Більбао. Підопічні Зінедіна Зідана вирвали звитягу завдяки голу свого захисника Начо Ернандеса, який на 68-й хвилині забив у ворота Унаї Сімона.

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Найбільше ризикував мадридський "Атлетіко". Столичний клуб втримав лідерство в таблиці, хоч і максимально нервово. Команда Дієго Сімеоне загалом домінувала над "Осасуною", проте примудрилася на 76-й хвилині пропустити гол першим ударом в отвір. І все ж таки "матрасники" зібрали волю в кулак та здійснили камбек. На 82-й хвилині Ренан Лоді зрівняв рахунок, а на 88-й легенда "Барселони" Луїс Суарес, який лише цього сезону приєднався до "Атлетіко", забив переможний м'яч та встановив на табло рахунок 2:1.

Таким чином, в останньому турі "Реал" мусить перемагати "Вільярреал" та сподіватися, що "Атлетіко" втратить очки у матчі проти "Вальядоліду". Саме за такого сценарію трофей виграє команда Зідана. Все в руках самого "Атлетіко".

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"Атлетіко" має 83 залікові пункти та випереджає "Реал" на 2 бали.

У "Барселони" - 76 очок після 36 матчів і третя позиція в таблиці.

"Севілья" має 74 очки та четверту сходинку.

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Автор: Артем Будрін