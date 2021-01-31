У "Барселоні" також залишилися незадоволені розголошенням конфіденційної інформації.

Нападник "Барселони" Ліонель Мессі планує подати позов до суду на іспанську газету El Mundo.

Про це в Twitter повідомляє каталонське радіо RAC1.

Відзначається, що юрист зіркового аргентинця вже взявся за цю справу і готує подачу позову. Також перед юристом поставлено завдання оцінити можливість притягнення до відповідальності співробітників клубу, у яких був або є доступ до контракту Мессі.

"Барселона" на своєму офіційному сайті також заявила, що звертатиметься до суду.

"Клуб шкодує, оскільки це приватний документ, регульований принципом конфіденційності між сторонами. "Барселона" категорично заперечує будь-яку причетність до публікації цього документа і прийме відповідні судові заходи проти газети El Mundo за будь-які збитки, які можуть бути заподіяні в результаті цієї публікації", - заявили в клубі.

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"Барселона" висловлює безумовну підтримку Мессі, особливо перед лицем будь-яких спроб дискредитувати його імідж і зруйнувати його стосунки з клубом", - додали в каталонському клубі.

Нагадаємо, у розпорядженні El Mundo опинилася копія контракту Мессі. З отриманих даних стало відомо, що це найбільший контракт в історії спорту. Аргентинець вже заробив по ньому понад 500 мільйонів євро.

Ліонель Мессі: можливий відхід з "Барселони"

25 серпня минулого року Мессі проінформував "Барселону" про бажання розірвати контракт в односторонньому порядку. Аргентинець вважав, що може скористатися відповідним пунктом у контракті. Однак керівництво "Барселони" не відпустило гравця, а Мессі не став йти до суду проти рідного клубу.

Головним претендентом на Мессі на той момент називали "Манчестер Сіті". Батько і агент аргентинця Хорхе Мессі навіть літав в Манчестер на переговори.

Пізніше екс-президент "Барселони" Жозеп Бартомеу заявив, що не міг дозволити Мессі піти.

Наступного літа у Мессі закінчиться контракт з "Барселоною" і він може покинути клуб у статусі вільного агента. Вже зараз аргентинець може вести переговори з іншими клубами.

Сам Мессі нещодавно заявив, що не буде приймати рішення про відхід з клубу до літа.

Інтерес до підписання зіркового форварда підтвердив ПСЖ.

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Автор: Антон Дудар