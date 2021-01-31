Ліонель Мессі за чотирирічним контрактом вже отримав понад півмільярда євро.

Іспанське видання El Mundo отримало в своє розпорядження копію поточного контракту Ліонеля Мессі в "Барселоні".

У своєму акаунті в Twitter видання опублікувало обкладинку свого свіжого номера із заголовком "Фараонський контракт Мессі, який зруйнував "Барселону".

Як повідомляє ESPN з посиланням на El Mundo, даний контракт Мессі підписав у листопаді 2017 року. Угода розрахована до 30 червня цього року.

За п'ять місяців до завершення контракту аргентинець вже заробив 511 мільйонів 540 тисяч євро. Максимальна сума, яку він може отримати - 555 мільйонів 237 тисяч євро.

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Згідно з умовами угоди, "Барселона" платить Мессі 138 мільйонів євро за один сезон, включаючи бонуси. Також в контракті передбачені додаткові платежі: 115 мільйонів за підписання контракту і ще 78 - бонус за лояльність.

Цей контракт є найбільшим в історії спорту. Раніше таким вважався контракт гравця в американський футбол Патріка Махоумса (503 мільйони доларів за десять років).

Нагадаємо, раніше стало відомо, що загальний борг "Барселони" перевищив мільярд євро.

Ліонель Мессі: можливий відхід з "Барселони"

25 серпня минулого року Мессі поінформував "Барселону" про бажання розірвати контракт в односторонньому порядку. Аргентинець вважав, що може скористатися відповідним пунктом у контракті. Однак керівництво "Барселони" не відпустило гравця, а Мессі не став йти до суду проти рідного клубу.

Головним претендентом на Мессі на той момент називали "Манчестер Сіті". Батько і агент аргентинця Хорхе Мессі навіть літав в Манчестер на переговори.

Пізніше екс-президент "Барселони" Жозеп Бартомеу заявив, що не міг дозволити Мессі піти.

Наступного літа у Мессі закінчиться контракт з "Барселоною" і він може покинути клуб у статусі вільного агента. Вже зараз аргентинець може вести переговори з іншими клубами.

Сам Мессі нещодавно заявив, що не буде приймати рішення про відхід з клубу до літа.

Інтерес до підписання зіркового форварда підтвердив ПСЖ.

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Автор: Антон Дудар