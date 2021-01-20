Лестер очолив турнірну таблицю чемпіонату Англії.

У матчі 18-го туру чемпіонату Англії "Челсі" завітав у гості до "Лестера".

Господарі поля перемогли з рахунком 2:0. В дебюті гри відзначився Вілфрід Ндіді. А під кінець першого тайму подвоїв перевагу Джеймс Меддісон. "Челсі" так і не зміг відповісти.

Для "Лестера" ця звитяга стала третьою поспіль. Підопічні Брендана Роджерса очолили турнірну таблицю.

"Челсі" в останніх восьми матчах прем'єр-ліги здобув лише 2 перемоги, зазнавши при цьому аж 5 поразок. У британських ЗМІ дедалі частіше з'являються чутки про можливе звільнення Френка Лемпарда з посади головного тренера.

"Це був вбогий виступ. Ми були в'ялими. Нам не вистачало впевненості. А також у нас не було прагнення бігти. Але час від часу все зводиться до впевненості. Коли команда впевнена - то вона виглядає як "Лестер" або як ми місяць назад", - засмучений Лемпард поділився переживаннями після матчу з журналістами.

Англійська Прем'єр-ліга. 18-й тур.

"Лестер" – "Челсі" – 2:0

Голи: Ндіді, 6, Меддісон, 41.

"Лестер": Шмайхель, Еванс, Кастань, Фофана, Джастін, Олбрайтон (Рікарду Перейра, 77), Тілеманс, Ндіді, Барнс, Меддісон (Перес, 76), Варді (Іхеаначо, 88).

"Челсі": Менді, Тіагу Сілва, Рюдігер, Чілвелл, Джеймс, Ковачич, Хаверц (Зієх, 68), Маунт, Пулішич, Абрахам, Хадсон-Одої (Вернер, 67).

Огляд від телеканалу Setanta Sports Ukraine:

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АПЛ: положення команд

"Лестер" в активі має 38 очок і вривається на вершину таблиці. "Манчестер Юнайтед" (37 очок) залишається другим і має матч в запасі. Манкуніанці зіграють 20 січня проти "Фуллхему".

У зоні Ліги чемпіонів також йдуть "Ліверпуль" (34 очки) і "Ман Сіті" (35 пунктів).

"Челсі" з 29 очками залишився на восьмій позиції.

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Автор: Будрін Артем