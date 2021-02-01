Роберт Левандовські міг опинитися в Харкові та забивати м'ячі в УПЛ.

Екс-тренер збірної України Мирон Маркевич розповів хто з зірок світового масштабу міг опинитися в харківському "Металісті".

Про це стало відомо з його інтерв'ю для ua-football.com.

"Коли я тренував "Металіст", велися переговори з Робертом Левандовським. Ми вже практично домовилися про його трансфер, але в останній момент все зірвалося", - згадує Маркевич.

Нагадаємо, що нещодавно польський бомбардир досягнув позначки 500 голів у кар'єрі. Всього в кар'єрі 32-річний форвард зіграв 730 матчів, включно із матчами за збірну Польщі. Крім "Баварії", Левандовскі виступав за дортмундську "Борусію", польські "Лех" та "Зніч". У складі національної команди нападник зіграв 116 матчів, забив 63 голи.

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Роберт Левандовські: найкращий футболіст 2020 року

Левандовські був визнаний найкращим гравцем 2020 року за версією ФІФА.

Разом з "Баварією" в 2020 році польський нападник виграв Лігу чемпіонів, чемпіонат Німеччини, Кубок Німеччини, Суперкубок УЄФА і Суперкубок Німеччини.

У сезоні 2019-2020 Левандовські став найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів (15 голів), найкращим бомбардиром чемпіонату Німеччини (34 голи) і найкращим бомбардиром Кубка Німеччини (6 голів). Він став першим футболістом, який виграв три турніри за сезон і в кожному з них став найкращим бомбардиром.

Левандовські також вважався головним претендентом на" Золотий м'яч", проте минулого року вручення нагороди скасували.

Також Левандовські був визнаний найкращим футболістом сезону 2019-2020 за версією УЄФА.

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Автор: Будрін Артем