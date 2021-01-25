Польський снайпер Роберт Левандовські досягнув красивої позначки.

Левандовські забив 500-й гол в кар'єрі у матчі чемпіонату Німеччини проти "Шальке".

Про це повідомляє офіційний сайт "Баварії".

Більше того, поляк поставив черговий рекорд Бундесліги: ніхто до нього не зміг забити у восьми гостьових поєдинках поспіль.

Гол Левандовські допоміг "Баварії" розгромити "Шальке" з рахунком 4:0. Крім Роберта за мюнхенців дублем відзначився Томас Мюллер та ще один м'яч забив майбутній суперник збірної України на чемпіонаті Європи - австрієць Давід Алаба.

Всього в кар'єрі 32-річний форвард зіграв 730 матчів, включно із матчами за збірну Польщі. Крім "Баварії", Левандовскі виступав за дортмундську "Борусію", польські "Лех" та "Зніч". У складі національної команди нападник зіграв 116 матчів, забив 63 голи.

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Роберт Левандовські: найкращий футболіст 2020 року

Левандовські був визнаний найкращим гравцем 2020 року за версією ФІФА

Разом з "Баварією" в 2020 році польський нападник виграв Лігу чемпіонів, чемпіонат Німеччини, Кубок Німеччини, Суперкубок УЄФА і Суперкубок Німеччини.

У сезоні 2019-2020 Левандовські став найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів (15 голів), найкращим бомбардиром чемпіонату Німеччини (34 голи) і найкращим бомбардиром Кубка Німеччини (6 голів). Він став першим футболістом, який виграв три турніри за сезон і в кожному з них став найкращим бомбардиром.

Левандовські також вважався головним претендентом на" Золотий м'яч", проте минулого року вручення нагороди скасували.

Також Левандовські був визнаний найкращим футболістом сезону 2019-2020 за версією УЄФА.

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Автор: Будрін Артем