Андрій Ярмоленко знову не зіграв, опинившись поза заявкою "Вест Хема" на цей матч.

У рамках 12-го туру англійської Прем'єр-Ліги "Лідс Юнайтед" приймав на своєму полі "Вест Хем".

Незважаючи на те, що "павичі" повели в рахунку вже на 6-й хвилині завдяки точному удару Клиха з пенальті, утримати переможний результат їм не судилося. "Вест Хем" здобув вольову перемогу в матчі завдяки двом стандартам: на 25-й хвилині після кутового відзначився Соучкек, а під кінець матчу Огбонна замкнув ударом головою подачу зі штрафного.

"Вест Хем" здобув у гостях у Лідса три очки, які дозволили йому повернутися в єврокубкову зону (як мінімум, тимчасово). Українець Андрій Ярмоленко не потрапив до заявки "молотобійців".

АПЛ. 12-й тур

"Лідс" - "Вест Хем" - 1:2

Голи: Клих, 6 (пенальті) - Соучкек, 25, Огбонна, 80

"Лідс": Мелье, Ейлінг, Купер, Кліх, Даллас, Філліпс, Аліоскі (Шеклтон, 46), Харрісон (Елдер Кошта, 46), Рафінья, Родріго, Бемфорд (Робертс, 74).

"Вест Хем": Фабіанські, Крессуелл, Бальбуена, Огбонна, Цоуфал, Форнальс (Снодграсс, 90), Райс, Боуен (Джонсон, 85), Соучек, Бенрахма (Нобл, 84), Алле.

Попередження: Аліоскі - Фабіанські, Нобл

Огляд матчу від телеканалу Setanta Sports Ukraine

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Автор: Олег Давигора