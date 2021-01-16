Український клуб розгромив макендонців у плей-офф футзальної Ліги чемпіонів

"Продексім" пробився до 1/8 фіналу.

Херсонський "Продексім" успішно подолав стадію 1/16 фіналу Ліги чемпіонів з футзалу. На цьому етапі чемпіон України розгромив македонську команду "Шкупі". Матч пройшов у Запоріжжі. Читайте такожВизначено переможця: чемпіонат України з футзалу завершено добудово "Продексім" - "Шкупі" - 5:1 Голи: Зварич, 2, Білоцерківець, 3, 34, Клаудіньо, 37, Даніель, 40 - Клаудіньо, 34 (автогол) "Продексім" у Лізі чемпіонів: головне На попередній стадії "Продексім" розгромив "Росаріо" з Північної Ірландії з рахунком 28:1.

Жеребкування 1/8 фіналу пройде 21 січня.

У сезоні 2020-2021 весь розіграш Ліги чемпіонів проходить у форматі одиночних матчів на вибування. "Фінал восьми" пройде в одному місті.

У минулому сезоні "Продексім" завершив виступ в ЛЧ в еліт-раунді. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Антон Дудар

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