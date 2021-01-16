Продексім пробився до наступного раунду / фото mfc-prodexim.com.ua
Херсонський "Продексім" успішно подолав стадію 1/16 фіналу Ліги чемпіонів з футзалу.
На цьому етапі чемпіон України розгромив македонську команду "Шкупі". Матч пройшов у Запоріжжі.
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"Продексім" - "Шкупі" - 5:1
Голи: Зварич, 2, Білоцерківець, 3, 34, Клаудіньо, 37, Даніель, 40 - Клаудіньо, 34 (автогол)
"Продексім" у Лізі чемпіонів: головне
- На попередній стадії "Продексім" розгромив "Росаріо" з Північної Ірландії з рахунком 28:1.
- Жеребкування 1/8 фіналу пройде 21 січня.
- У сезоні 2020-2021 весь розіграш Ліги чемпіонів проходить у форматі одиночних матчів на вибування. "Фінал восьми" пройде в одному місті.
- У минулому сезоні "Продексім" завершив виступ в ЛЧ в еліт-раунді.
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