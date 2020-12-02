1 грудня пройшли матчі 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів - в цей день грали команди з груп A, B, C і D.
"Шахтар" переміг "Реал" на своєму полі, зберігши хороші шанси на вихід в плей-офф ЛЧ. А їхні суперники по групі "Інтер" і "Боруссія" М зіграли найрезультативніший за ігровий день в ЛЧ матч з п'ятьма забитими голами.
Результати матчів
Група A
"Локомотив" - "Зальцбург" 1:3
Голи: Міранчук, 78 - Беріша, 28, 41, Адеймі, 81
"Атлетіко" - "Баварія" 1:1
Голи: Фелікс, 26 - Мюллер, 86
Положення команд: "Баварія" - 13 очок, "Атлетіко" - 6, "Зальцбург" - 4, "Локомотив" - 3
Група B
"Боруссія" М - "Інтер" 2:3
Голи: Плеа, 45+1, 75 - Дарміан, 17, Лукаку, 64, 73
"Шахтар" - "Реал" 2:0
Голи: Дентіньо, 56, Соломон, 82
Положення команд: "Боруссія" М - 8 очок, "Шахтар" - 7, "Реал" - 7, "Інтер" - 5
Група C
"Порту" - "Манчестер Сіті" 0: 0
"Марсель" - "Олімпіакос" 2:1
Голи: Пайє, 55 (з пенальті), 75 ( з пенальті) - Камара, 33
Положення команд: "Манчестер Сіті" - 13 очок, "Порту" - 10, "Олімпіакос" - 3, "Марсель" - 3
Група D
"Ліверпуль" - "Аякс" 1:0
Гол: Джонс, 58
"Аталанта" - "Мідтьюлланд" 1:1
Голи: Ромеро, 79 - Шольц, 13
Положення команд: "Ліверпуль" - 12 очок, "Аталанта" - 8, "Аякс" - 7, "Мідтьюлланд" - 1
Ліга чемпіонів 2020-2021: головне
- Груповий етап ЛЧ 2020-2021 проходить у форматі ігор вдома і на виїзді, а завершиться 9 грудня.
- Графік матчів групового раунду: 5 тур - 1/2 грудня, 6 тур - 8/9 грудня.
- "Динамо" в 5-му турі 2 грудня зіграє проти "Ювентуса" на виїзді.
- Два українські клуби виступають на цьому етапі турніру одночасно вперше з сезону 2016-2017.
- Плей-офф ЛЧ пройде з 16 лютого по 29 травня - в цей день в Стамбулі відбудеться фінальний матч.
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