Інтер і Боруссія М забили на двох п'ять голів.

1 грудня пройшли матчі 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів - в цей день грали команди з груп A, B, C і D.

"Шахтар" переміг "Реал" на своєму полі, зберігши хороші шанси на вихід в плей-офф ЛЧ. А їхні суперники по групі "Інтер" і "Боруссія" М зіграли найрезультативніший за ігровий день в ЛЧ матч з п'ятьма забитими голами.

Результати матчів

Група A

"Локомотив" - "Зальцбург" 1:3

Голи: Міранчук, 78 - Беріша, 28, 41, Адеймі, 81

"Атлетіко" - "Баварія" 1:1

Голи: Фелікс, 26 - Мюллер, 86

Положення команд: "Баварія" - 13 очок, "Атлетіко" - 6, "Зальцбург" - 4, "Локомотив" - 3

Група B

"Боруссія" М - "Інтер" 2:3

Голи: Плеа, 45+1, 75 - Дарміан, 17, Лукаку, 64, 73

"Шахтар" - "Реал" 2:0

Голи: Дентіньо, 56, Соломон, 82

Положення команд: "Боруссія" М - 8 очок, "Шахтар" - 7, "Реал" - 7, "Інтер" - 5

Група C

"Порту" - "Манчестер Сіті" 0: 0

"Марсель" - "Олімпіакос" 2:1

Голи: Пайє, 55 (з пенальті), 75 ( з пенальті) - Камара, 33

Положення команд: "Манчестер Сіті" - 13 очок, "Порту" - 10, "Олімпіакос" - 3, "Марсель" - 3

Група D

"Ліверпуль" - "Аякс" 1:0

Гол: Джонс, 58

"Аталанта" - "Мідтьюлланд" 1:1

Голи: Ромеро, 79 - Шольц, 13

Положення команд: "Ліверпуль" - 12 очок, "Аталанта" - 8, "Аякс" - 7, "Мідтьюлланд" - 1

Ліга чемпіонів 2020-2021: головне

Груповий етап ЛЧ 2020-2021 проходить у форматі ігор вдома і на виїзді, а завершиться 9 грудня.

Графік матчів групового раунду: 5 тур - 1/2 грудня, 6 тур - 8/9 грудня.

"Динамо" в 5-му турі 2 грудня зіграє проти "Ювентуса" на виїзді.

Два українські клуби виступають на цьому етапі турніру одночасно вперше з сезону 2016-2017.

Плей-офф ЛЧ пройде з 16 лютого по 29 травня - в цей день в Стамбулі відбудеться фінальний матч.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олег Давигора