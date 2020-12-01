"Гірники" вийшли на друге місце у своїй групі і продовжують боротьбу за плей-офф ЛЧ.

На НСК "Олімпійський" завершилася гра "Шахтар" - "Реал" в рамках 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Перша половина зустрічі команд пройшла під диктовку гостей з Мадрида. Вже на п'ятій хвилині Бензема прострілив у воротарську, де Асенсіо замикав у дотик, але влучив у штангу воріт П'ятова.

На п'ятнадцятій хвилині стався неприємний для" гірників "інцидент, в результаті якого форвард "Шахтаря" Мораес гру продовжити не зміг і його замінив на полі Дентіньо. В ігровому епізоді захиснику "Реала" Варану довелося виправляти помилку Начо, який віддав неточний пас. Француз збив Мораєса і отримав за це першу жовту картку в матчі.

У другій половині першого тайму гості продовжували домінувати на полі, створивши ще кілька небезпечних моментів: воротам П'ятова погрожували Бензема і все той же Асенсіо. Загалом за тайм підопічні Зідана завдали 8 ударів по воротах, а "Шахтар" в атаці не створив практично нічого. Крім того, під кінець тайму в Києві сильно зіпсувалася погода.

Другий тайм зустрічі почався з обміну небезпечними моментами з боку команд: Начо вдалося пробити головою з меж воротарської, а на 53-й хвилині "Шахтар" і зовсім міг забивати. Тайсон увірвався в штрафну, втікши від Варана, але не зумів пробити Куртуа - ногою відбив удар воротар "Реала".

Але через чотири хвилини "Шахтар" несподівано відкрив рахунок у матчі. Контратаку "гірників" за участю Коваленка і Марлоса ударом з центру штрафного завершив Дентіньо. Не обійшлося тут і без помилки центрального захисника гостей Варана.

Далі гра трохи пожвавилася і гості провели кілька атак у відповідь. Але на 67-ій хвилині "Шахтар" мав можливість подвоїти свою перевагу: Коваленко міг забивати після пасу з правого флангу з центру штрафного майданчика, але Варан встиг кинутися під м'яч.

У середині тайму команди провели низку замін: у "Шахтаря" Тайсона і Марлоса поміняли Соломон і Майкон. У "Реала" ж пройшли відразу три заміни: свіжі Іско, Вінісіус і Маріано Діас вступили в гру. Едегор, Бензема і Родріго пішли відпочивати.

А на 82-й хвилині "Шахтар" забув другий гол "вершковим". Соломон від центру поля протягнув м'яч до штрафного майданчика і без шансів для Куртуа вразив ближній кут воріт.

У час, що залишився гості намагалися зрівняти рахунок, але "Шахтар" грамотно зіграв у захисті.

Шахтар - Реал - 2:0

Голи: Дентіньо, 57, Соломон, 82

Шахтар: Трубін, Матвієнко, Вітао, Бондар, Додо, Степаненко, Коваленко (Алан Патрік, 85), Марлос (Майкон), Тайсон (Соломон, 74), Тете, Мораєс (Дентіньо, 25, Фернандо, 85)

Реал: Куртуа, Менді, Варан, Начо, Лукас Васкес, Модріч, Кроос, Едегор (Іско, 77), Асенсіо, Бензема (Діас, 77), Родріго (Вінісіус, 77)

Попередження: Варан

"Шахтар" - "Реал": підсумки матчу

Після п'ятого туру Ліги чемпіонів в активі "Шахтаря" 7 очок, у "Реала" - 7. Але "Шахтар" займає другу сходинку в таблиці за рахунок переваги особистих зустрічей.

У матчі першого кола "Шахтар" обіграв "Реал" в Мадриді з рахунком 3:2.

УНІАН вів онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" - "Реал".

Заключний матч шостого туру Ліги чемпіонів "Шахтар" проведе на виїзді проти міланського "Інтера". Зустріч пройде 9 грудня.

Дентіньо вдруге в кар'єрі забив у Лізі чемпіонів. У перший раз він також забив "Реалу", це сталося в сезоні 2015-2016.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олег Давигора