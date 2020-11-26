"Манчестер Сіті" і "Баварія" гарантували собі місця в плей-офф.

25 листопада відбулася друга частина матчів 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Поєдинки проводили команди з груп A, B, C і D.

Читайте такожЛіга чемпіонів: Ювентус дотиснув Ференцварош Реброва та інші результати 24 листопада

Донецький "Шахтар" зазнав вже другої розгромної поразки від менхенгладбахської "Боруссії" і опустився на третє місце в групі.

"Манчестер Сіті" і "Баварія" за підсумками чотирьох турів гарантували собі місця в плей-офф, куди вже вийшли "Челсі", "Севілья", "Барселона" і "Ювентус".

Результати матчів

Група A

"Атлетіко" - "Локомотив" - 0:0

"Баварія" - "Зальцбург" - 3:1

Голи: Левандовскі, 42, Вебер (автогол), 52, Сане, 68 - Беріша, 73

Положення команд: "Баварія" - 12 очок, "Атлетіко" - 5, "Локомотив" - 3, "Зальцбург" - 1

Група B

"Боруссія" М - "Шахтар" - 4:0

Голи: Штіндль, 17 (з пенальті), Ельведі, 34, Емболо, 45+1, Вендт, 77

"Інтер" - "Реал" - 0:2

Голи: Азар, 7 (з пенальті), Хакімі, 59 (автогол)

Положення команд: "Боруссія" М - 8 очок, "Реал" - 7, "Шахтар" - 4, "Інтер" - 2

Група С

"Олімпіакос" - "Манчестер Сіті" - 0:1

Гол: Фоден, 36

"Марсель" - "Порту" - 0:2

Голи: Санусі, 39, Олівейра, 72

Положення команд: "Манчестер Сіті" - 12 очок, "Порту" - 9, "Олімпіакос" - 3, "Марсель" - 0

Група D

"Аякс" - "Мітьюлланд" - 3:1

Голи: Гравенберх, 47, Мазрауі, 49, Нерес, 66 - Мабіл, 80 (з пенальті)

"Ліверпуль" - "Аталанта" - 0:2

Голи: Ілічіч, 60, Госенс, 64

Положення команд: "Ліверпуль" - 9 очок, "Аякс" - 7," Аталанта "- 7, "Мітьюлланд" - 0

Ліга чемпіонів 2020-2021: головне

Груповий етап ЛЧ 2020-2021 проходить у форматі ігор вдома і на виїзді, а завершиться 9 грудня.

Графік матчів групового раунду: 5 тур - 1/2 грудня, 6 тур - 8/9 грудня.

"Шахтар" наступний матч проведе вдома проти "Реала" 1 грудня, а "Динамо" 2 грудня в гостях зустрінеться з "Ювентусом".

Два українські клуби виступають на цьому етапі турніру одночасно вперше з сезону 2016-2017.

Плей-офф ЛЧ пройде з 16 лютого по 29 травня - в цей день в Стамбулі відбудеться фінальний матч.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Данило Слесь