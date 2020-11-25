"Гірники" так і не змогли створити проблеми німецькій команді.

Донецький "Шахтар" провів матч 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Боруссії" Менхенгладбах на виїзді.

Вже на 16-й хвилині ініціатива господарів поля принесла результат. Кривцов порушив правила на Тюрамі в штрафному донеччан, а рефері призначив пенальті. Штіндль розвів м'яч і воротаря по різних кутах.

Тут же у німців було потрапляння в штангу після удару Емболо. "Шахтар" намагався атакувати, але подолати захист суперника найчастіше не вдавалося.

"Боруссія" подвоїла перевагу на 34-й хвилині: Ельведі замкнув ударом головою подачу з кутового. Розгром був оформлений ще до перерви. У компенсований час гладбахці заробили штрафний, який ударом через себе завершив Емболо.

Після перерви німці зменшили оберти, але і супернику дозволяли мінімум в атаці, тому інтенсивність гри впала. Тим не менш, "Боруссія" забила ще раз на 77-й хвилині, коли Вендт здійснив флангову подачу, а м'яч нікого не зачепив і опинився у воротах "Шахтаря" - 4:0.

У кінцівці поєдинку супершанс забити був у Матвієнка, який розстрілював ворота головою після подачі з кутового - воротар зробив ефектний сейв. Також Зоммер парирував гарматний удар Тете.

Боруссія М - Шахтар - 4:0

Голи: Штіндль, 17 (з пенальті), Ельведі, 34, Емболо, 45+1, Вендт, 77

"Боруссія" М: Зоммер, Лайнер, Гінтер, Ельведі, Вендт, Крамер, Нойхаус (Закарія, 69), Лазаро (Херрманн, 69), Тюрам (Траоре, 84), Штіндль (Бенеш, 81), Эмболо (Плеа, 69)

"Шахтар": Пятов, Додо, Кривцов, Бондар, Матвієнко, Степаненко, Алан Патрік (Майкон, 82), Соломон (Фернандо, 60), Тете, Марлос (Маркос Антоніо, 71), Мораєс

Попередження: Лазаро, Лайнер - Степаненко

"Боруссія" М - "Шахтар": підсумки матчу

Поєдинок проходив на стадіоні "Боруссія-Парк" при порожніх трибунах.

УНІАН вів онлайн-трансляцію матчу "Боруссія" М - "Шахтар".

У минулому матчі ЛЧ на початку листопада "Шахтар" також зустрічався з "Боруссією", але в Києві. Тоді німці перемогли з рахунком 6:0. Таким чином "гірники" пропустили від гладбахців десять голів у двох зустрічах.

"Боруссія" після чотирьох турів закріпилася на першому місці в групі B, набравши 8 очок. "Шахтар" залишається другим з 4 пунктами, але "Реал" (4) з "Інтером" (2) свій матч у цьому турі ще не зіграли.

Наступний матч у групі "Шахтар" проведе на своєму полі 1 грудня проти мадридського "Реала".

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Автор: Данило Слесь