Нападник мадридського " Атлетіко "Луїс Суарес отримав незвичайну жовту картку в матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Локомотива".
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На 24-й хвилині матчу Суарес вирішив подивитися відеоповтор разом з головним арбітром зустрічі Бенуа Бастьєном, який розглядав на екрані гру рукою, щоб зрозуміти, чи варто призначати пенальті у ворота "Атлетіко".
Суарес став за спиною у арбітра, однак це не залишилося непоміченим. Бастьєн покарав форварда жовтою карткою, а також у підсумку призначив одинадцятиметровий.
Зустріч завершилася внічию 1:1.
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