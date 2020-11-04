Луїс Суарес вирішив скористатися VAR разом з арбітром.

Нападник мадридського " Атлетіко "Луїс Суарес отримав незвичайну жовту картку в матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Локомотива".

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На 24-й хвилині матчу Суарес вирішив подивитися відеоповтор разом з головним арбітром зустрічі Бенуа Бастьєном, який розглядав на екрані гру рукою, щоб зрозуміти, чи варто призначати пенальті у ворота "Атлетіко".

Суарес став за спиною у арбітра, однак це не залишилося непоміченим. Бастьєн покарав форварда жовтою карткою, а також у підсумку призначив одинадцятиметровий.

Зустріч завершилася внічию 1:1.

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Автор: Антон Дудар