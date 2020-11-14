Луїш Каштру не зможе перебувати на лавці запасних "гірників".

УЄФА дискваліфікував головного тренера "Шахтаря" Луїша Каштру на один матч у єврокубках.

Про це повідомляється у відповідному документі на офіційному сайті УЄФА.

Каштру покараний за підсумками матчу Ліги чемпіонів з "Інтером" (0:0). Тренер, як і його колега з італійського клубу Антоніо Конте, визнані винними в затримці початку гри.

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7 серпня УЄФА умовно з випробувальним терміном в один рік дискваліфікував Каштру за аналогічний проступок у матчі Ліги Європи проти "Вольфсбурга". У зв'язку з повторним порушенням покарання перестало мати умовний характер і вступило в силу.

Крім того, за несвоєчасний початок матчу "Шахтар" оштрафований на 15 тисяч євро, а Каштру - на 5 тисяч євро.

Таким чином, португальський тренер не зможе бути присутнім на лавці команди в матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Боруссії" Менхенгладбах.

"Шахтар" у Лізі чемпіонів: головне

На груповому етапі Ліги чемпіонів 2020-2021 "Шахтар" сенсаційно обіграв "Реал" (3:2), зіграв внічию з "Інтером" (0:0) і був розгромлений "Боруссією" М (0:6).

Після першого кола "гірники", набравши 4 очки, посідають друге місце у своїй групі.

Після розгрому від "Боруссії" гравці "Шахтаря" спробували пояснити принизливий результат.

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Автор: Антон Дудар