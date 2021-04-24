Цього разу клуб з західної України обіграв претендента на єврокубки.

У матчі 23-го туру чемпіонату України "Львів" приймав одного з кандидатів на вихід у Лігу Європи - чернігівську "Десну".

Єдиний м'яч був забитий у першому таймі. Бразильський нападник львівської команди Ренанн Олівейра забив гол у роздягальню, відкривши рахунок на 44-й хвилині. Втім, "Десна" у другому таймі мала реальну нагоду вирвати нічию, але Олексій Гуцуляк не реалізував пенальті. У підсумку з мінімальним рахунком звитягу святкував львівський колектив.

"Львів" набрав 24 очки й піднявся на 9-ту позицію. Після того, як їхнім керманичем став Анатолій Безсмертний, львів'яни стрімко почали набирати бали в турнірній таблиці й покидати зону вильоту. В останніх трьох матчах "Львів" здобув три перемоги.

"Десна" має 36 очок і продовжує боротися за путівку в єврокубки. Чернігівський клуб на 6-й позиції та всього на відстані одного бала від 4-ої сходинки.

Нагадаємо, що 22 квітня "Десну" покарали грошовим штрафом за расистський скандал.

"Львів" - "Десна" - 1:0

Гол: Ренанн, 44

"Львів": Ільющенков, Довгий, Тавареш (Сабіно, 78), Ренанн (Нич, 64), Махмутович, Якимець, Чір'як, Бусько, Ременяк (Семенів, 78), Антві, Маруан

"Десна": Паст, Полегенько (Конопля, 63), Гітченко, Імереков, Мостовий (Сухоцький, 46), Огиря, Калитвинцев, Чепурненко (Арвеладзе, 63), Гуцуляк, Картушов, Безбородько (Дегтярьов, 46)

Вилучення: Якимець, 93

Нереалізований пенальті: Гуцуляк, 70

Українська Прем'єр-ліга: 23-й тур

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Автор: Артем Будрін