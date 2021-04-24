У матчі 23-го туру чемпіонату України "Львів" приймав одного з кандидатів на вихід у Лігу Європи - чернігівську "Десну".
Єдиний м'яч був забитий у першому таймі. Бразильський нападник львівської команди Ренанн Олівейра забив гол у роздягальню, відкривши рахунок на 44-й хвилині. Втім, "Десна" у другому таймі мала реальну нагоду вирвати нічию, але Олексій Гуцуляк не реалізував пенальті. У підсумку з мінімальним рахунком звитягу святкував львівський колектив.
"Львів" набрав 24 очки й піднявся на 9-ту позицію. Після того, як їхнім керманичем став Анатолій Безсмертний, львів'яни стрімко почали набирати бали в турнірній таблиці й покидати зону вильоту. В останніх трьох матчах "Львів" здобув три перемоги.
"Десна" має 36 очок і продовжує боротися за путівку в єврокубки. Чернігівський клуб на 6-й позиції та всього на відстані одного бала від 4-ої сходинки.
Нагадаємо, що 22 квітня "Десну" покарали грошовим штрафом за расистський скандал.
"Львів" - "Десна" - 1:0
Гол: Ренанн, 44
"Львів": Ільющенков, Довгий, Тавареш (Сабіно, 78), Ренанн (Нич, 64), Махмутович, Якимець, Чір'як, Бусько, Ременяк (Семенів, 78), Антві, Маруан
"Десна": Паст, Полегенько (Конопля, 63), Гітченко, Імереков, Мостовий (Сухоцький, 46), Огиря, Калитвинцев, Чепурненко (Арвеладзе, 63), Гуцуляк, Картушов, Безбородько (Дегтярьов, 46)
Вилучення: Якимець, 93
Нереалізований пенальті: Гуцуляк, 70
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