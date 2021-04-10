"Манчестер Сіті" оступився в матчі проти "Лідса" на своєму полі.

"Манчестер Сіті" програв "Лідсу" в матчі 31-го туру Англійської Прем'єр-Ліги.

"Городяни" пропустили вирішальний гол у кінцівці матчу, граючи в більшості.

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Головний тренер "городян" Пеп Гвардіола здивував тактикою команди на цю гру - українець Олександр Зінченко отримав шанс проявити себе в півзахисті, тоді як лівий фланг оборони зайняв Бенджамен Менді.

Українець провів хороший матч. Він віддав 75 точних передач з 88 (85%), на його рахунку п'ять ключових передач, один створений момент, два удари по воротах (один в створ і один заблокований), два перехоплення і дві виграні верхові дуелі.

За версією SofaScore, Зінченко став найкращим гравцем матчу у складі "Ман Сіті" - він отримав оцінку 7,7.

"Манчестер Сіті" - "Лідс" - 1:2

Голи: Торрес 76 - Даллас 42, 90+1

"Манчестер Сіті": Едерсон, Канселу, Стоунс, Аке (Гюндоган, 58), Менді (Фоден, 74), Бернарду Сілва, Фернандіньо, Зінченко, Торрес, Жезус, Стерлінг

"Лідс": Мельє, Ейлінг, Льоренте, Купер, Аліоскі, Філліпс, Рафінья, Даллас, Робертс (Кох, 63), Кошта, Бамфорд (Стрейк, 45+3)

Вилучення: Купер 45+1 (пряма червона картка)

Відеоогляд матчу

АПЛ: положення команд

Незважаючи на поразку, "Ман Сіті" продовжує впевнено лідирувати в чемпіонаті, набравши 74 очки. "Городяни "на 14 очок випереджають" МЮ", у якого зіграно на два матчі менше.

"Лідс" набрав 45 очок і займає десяту позицію.

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Автор: Антон Дудар