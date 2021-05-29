Найкращий тренер України 2002 року прогнозує обережний матч від обох команд.

Авторитетний український тренер В'ячеслав Грозний поділився очікуваннями щодо фінального матчу Ліги чемпіонів, де англійські "Манчестер Сіті" та "Челсі" посперечаються за престижний трофей.

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Манчестер Сіті - Челсі.

Слова Грозного цитує sport.ua.

"Я досі перебуваю під враженням від емоційного фіналу Ліги Європи з 22 післяматчевим пенальті. У своєму передматчевому інтерв'ю я і припускав такий розвиток подій з серією післяматчевих пенальті, хоч до матчу і розумів, що "МЮ" фаворит. Але це футбол, це фінал".

"Аналогічно можна міркувати й про фінал Ліги чемпіонів, де до матчу більшість фаворитом вважає "Ман Сіті". Хоча, я вважаю, що шанси обох команд рівні й у кожної команди є свої козирі".

"До речі, попередні два сезони саме німецькі фахівці вигравали Лігу чемпіонів - Клопп з "Ліверпулем" і Флік з "Баварією". І в цьому фіналі представлений німець Тухель. Каталонцю Гвардіолі хочеться перервати німецьке лідерство, вигравши з "Ман Сіті" заповітний трофей".

"Нам, українцям, звичайно, хочеться, щоб черговий українець, а саме Саша Зінченко, слідом за Андрієм Шевченком, який виграв Лігу чемпіонів з "Міланом", і Анатолієм Тимощуком, який завоював цей титул разом з "Баварією", переміг у найпрестижнішому єврокубку. Так, дуже хочеться, щоб Саша Зінченко підняв цей трофей над головою! Але зробити буде це дуже складно".

"Мені здається, в цьому фіналі не буде переможця в основний час. Рідко таке буває, що не можеш віддати комусь перевагу. У плані тренерів у мене більше симпатій до Гвардіоли. Я книги Пепа читаю. І Зінченко грає в команді каталонського фахівця. Але я також віддаю належне і роботі Тухеля".

Читайте такожЗразкові джентльмени: анонс фіналу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті - Челсі

"Треба бути об'єктивними. На чаші терезів 50 на 50. Хтось скаже, що це за прогноз, якщо я не називаю переможця? Ну, от скажіть, хто виграє в цьому фіналі! Я не знаю. Тут можна тільки вгадати! Як на мене, шанси дуже рівні. Як тренер і вболівальник, хочу отримати від цього матчу задоволення від роботи тренерів і їх штабів, від роботи арбітрів, які не заважатимуть грати".

"Сподіваюся, матч всім сподобається. Чи буде він результативним? Я не думаю. Команди зіграють акуратно, обережно і дисципліновано. Вони дуже добре один одного знають. Думаю, у Де Брюйне і Жоржиньо не буде тієї свободи, яку вони мають в кожному матчі".

"Я в передчутті цієї гри, а потім ми будемо говорити про матчі збірної України та інших національних команд. А зараз нумо сконцентруймось на фіналі Ліги чемпіонів".

Манчестер Сіті - Челсі: перед матчем

Поєдинок команд на стадіоні в Порту відбудеться з уболівальниками на трибунах. Спочатку планувалося провести гру в турецькому Стамбулі, але УЄФА прийняв рішення перенести матч через карантинні обмеження.

"Манчестер Сіті" вперше в історії зіграє у фіналі Ліги чемпіонів. "Челсі" двічі грав у фіналах ЛЧ до цього: в 2008-му році "аристократи" поступилися в серії пенальті "Манчестер Юнайтед", а в 2012-му році здолали по пенальті "Баварію".

Тьяго Сілва і Томас Тухель другий рік поспіль зіграють у фіналі Ліги чемпіонів. Минулого року вони разом з ПСЖ у фіналі поступилися "Баварії". Тухель став першим тренером в історії, який вийшов у фінал ЛЧ два роки поспіль з різними клубами.

Всі три випадки, коли "Челсі" виходив у фінал ЛЧ, об'єднані цікавим фактом: в цей сезон клуб неодмінно змінював тренера.

Між собою в поточному сезоні "Ман Сіті" і "Челсі" зустрічалися три рази. В рамках АПЛ команди обмінялися виїзними перемогами, а ось у півфіналі Кубка Англії лондонці здолали манкуніанців.

Вирішальний поєдинок між "Челсі" і "Ман Сіті" обслужить іспанський рефері Антоніо Матеу Лаос.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Артем Будрін