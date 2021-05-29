Авторитетний український тренер В'ячеслав Грозний поділився очікуваннями щодо фінального матчу Ліги чемпіонів, де англійські "Манчестер Сіті" та "Челсі" посперечаються за престижний трофей.
УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Манчестер Сіті - Челсі.
Слова Грозного цитує sport.ua.
"Я досі перебуваю під враженням від емоційного фіналу Ліги Європи з 22 післяматчевим пенальті. У своєму передматчевому інтерв'ю я і припускав такий розвиток подій з серією післяматчевих пенальті, хоч до матчу і розумів, що "МЮ" фаворит. Але це футбол, це фінал".
"Аналогічно можна міркувати й про фінал Ліги чемпіонів, де до матчу більшість фаворитом вважає "Ман Сіті". Хоча, я вважаю, що шанси обох команд рівні й у кожної команди є свої козирі".
"До речі, попередні два сезони саме німецькі фахівці вигравали Лігу чемпіонів - Клопп з "Ліверпулем" і Флік з "Баварією". І в цьому фіналі представлений німець Тухель. Каталонцю Гвардіолі хочеться перервати німецьке лідерство, вигравши з "Ман Сіті" заповітний трофей".
"Нам, українцям, звичайно, хочеться, щоб черговий українець, а саме Саша Зінченко, слідом за Андрієм Шевченком, який виграв Лігу чемпіонів з "Міланом", і Анатолієм Тимощуком, який завоював цей титул разом з "Баварією", переміг у найпрестижнішому єврокубку. Так, дуже хочеться, щоб Саша Зінченко підняв цей трофей над головою! Але зробити буде це дуже складно".
"Мені здається, в цьому фіналі не буде переможця в основний час. Рідко таке буває, що не можеш віддати комусь перевагу. У плані тренерів у мене більше симпатій до Гвардіоли. Я книги Пепа читаю. І Зінченко грає в команді каталонського фахівця. Але я також віддаю належне і роботі Тухеля".
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"Треба бути об'єктивними. На чаші терезів 50 на 50. Хтось скаже, що це за прогноз, якщо я не називаю переможця? Ну, от скажіть, хто виграє в цьому фіналі! Я не знаю. Тут можна тільки вгадати! Як на мене, шанси дуже рівні. Як тренер і вболівальник, хочу отримати від цього матчу задоволення від роботи тренерів і їх штабів, від роботи арбітрів, які не заважатимуть грати".
"Сподіваюся, матч всім сподобається. Чи буде він результативним? Я не думаю. Команди зіграють акуратно, обережно і дисципліновано. Вони дуже добре один одного знають. Думаю, у Де Брюйне і Жоржиньо не буде тієї свободи, яку вони мають в кожному матчі".
"Я в передчутті цієї гри, а потім ми будемо говорити про матчі збірної України та інших національних команд. А зараз нумо сконцентруймось на фіналі Ліги чемпіонів".
Манчестер Сіті - Челсі: перед матчем
- Поєдинок команд на стадіоні в Порту відбудеться з уболівальниками на трибунах. Спочатку планувалося провести гру в турецькому Стамбулі, але УЄФА прийняв рішення перенести матч через карантинні обмеження.
- "Манчестер Сіті" вперше в історії зіграє у фіналі Ліги чемпіонів. "Челсі" двічі грав у фіналах ЛЧ до цього: в 2008-му році "аристократи" поступилися в серії пенальті "Манчестер Юнайтед", а в 2012-му році здолали по пенальті "Баварію".
- Тьяго Сілва і Томас Тухель другий рік поспіль зіграють у фіналі Ліги чемпіонів. Минулого року вони разом з ПСЖ у фіналі поступилися "Баварії". Тухель став першим тренером в історії, який вийшов у фінал ЛЧ два роки поспіль з різними клубами.
- Всі три випадки, коли "Челсі" виходив у фінал ЛЧ, об'єднані цікавим фактом: в цей сезон клуб неодмінно змінював тренера.
- Між собою в поточному сезоні "Ман Сіті" і "Челсі" зустрічалися три рази. В рамках АПЛ команди обмінялися виїзними перемогами, а ось у півфіналі Кубка Англії лондонці здолали манкуніанців.
- Вирішальний поєдинок між "Челсі" і "Ман Сіті" обслужить іспанський рефері Антоніо Матеу Лаос.
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