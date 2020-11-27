Стали відомі результати розтину легенди футболу.

Стали відомі результати розтину, проведеного для встановлення причини смерті легендарного аргентинського футболіста Дієго Марадони.

Про це повідомляє infobae.com.

Причиною смерті стала "гостра серцева недостатність у пацієнта з дилатаційною кардіоміопатією, яка призвела до гострого набряку легенів і смерті".

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Член-фахівець аргентинського кардіологічного фонду Хуан Пабло Костабель пояснив, що "при дилатаційній кардіоміопатії серце збільшується і не може нормально скорочуватися".

"Набряк легенів - це форма гострої серцевої недостатності. У легенях накопичується кров, яка не може правильно перекачуватися серцем. Таким чином, легені не можуть працювати належним чином, а пацієнт відчуває гостру задишку. У такому випадку смерть не настає в лічені хвилини, як при серцевому нападі або аритмії, які можуть призвести до швидкої зупинки дихання", - також зазначив він.

За словами Костабеля, в такій ситуації пацієнт не може ігнорувати відчуття задишки, а отже "хронологія подій повинна говорити про пацієнта, який скаржиться на проблеми з диханням".

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Автор: Антон Дудар