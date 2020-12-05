"Динамо" і "Маріуполь" провели поєдинок у Києві.

Київське "Динамо" обіграло "Маріуполь" у гостьовому матчі 12-го туру української Прем'єр-ліги. Зустріч завершилася перемогою столичної команди з рахунком 2:1.

"Біло-синім" вдалося забити швидкий гол. Після пасу Віктора Циганкова Денис Гармаш вийшов на побачення з Олегом Кудриком, обіграв його і відправив м'яч у порожні ворота.

На 31-й хвилині досвідчений хавбек киян міг робити дубль, але м'яч після його удару пролетів поруч зі стійкою. А ще через вісім хвилин "Динамо" залишилося в меншості - за фол останньої надії з поля був вилучений Руслан Нещерет.

Але навіть в усіченому складі гості змогли ще раз забити. На 78-й хвилині Циганков скористався пасом Карлоса де Пени і забив другий м'яч.

На 85-й хвилині кияни могли довести справу до розгрому, але Беньямін Вербич після пасу Томаша Кендзьора не влучив у ворота ударом з кількох метрів.

Вже перед самим фінальним свистком господарі змогли відіграти один м'яч. Результативний удар на рахунку Дмитра Топалова. Після цього арбітр відразу ж просигналізував про закінчення матчу.

ФК "Маріуполь" - "Динамо" - 1:2

Голи: Топалов, 90+3 - Гармаш, 6, Циганков, 77

ФК "Маріуполь": Кудрик, Чоботенко, Топалов, Мішньов, Очеретько, Горбунов, Доброхотов, Петерман, Муравський, Стасюк, Сікан (Кулаков, 50)

"Динамо": Нещерет, Попов, Шапаренко (Шепелєв, 81), Де Пена, Циганков, Миколенко, Андрієвський, Гармаш (Бущан, 42), Караваєв, Супряга (Вербич, 81), Кендзьора

Попередження: Сікан, Петерман, Мішньов, Доброхотов

Вилучення: Нещерет, 38

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Автор: Олег Давигора