Меган Рапіно заручена з баскетболісткою Сью Берд.

Відома американська футболістка Меган Рапіно знялася у відвертій фотосесії разом зі своєю нареченою, баскетболісткою жіночої НБА Сью Берд.

Читайте також"Придурки з подвійними стандартами": велогонщицю не взяли в команду через зйомки в Playboy (фото)Спортсменки позували без нижньої білизни для популярного журналу GQ у рамках теми "Сучасні закохані". Чорно-білими знімками Рапіно поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На двох фото кохані постали в обіймах без нижньої білизни. Ще на одному знімку вони цілуються, сидячи на піску біля моря. При цьому Рапіно - в одязі, тоді як Берд повністю роздягнена.

35-річна Рапіно і 40-річна Берд зустрічаються з 2016 року. У жовтні минулого року вони оголосили про заручини.

Рапіно визнавалася найкращою футболісткою 2019 року за версією ФІФА. Зі збірною США футболістка двічі вигравала чемпіонат світу (у 2015 і 2019 роках), а також Олімпійські ігри-2012.

Берд - чотириразова чемпіонка жіночої НБА, чотириразова переможниця Олімпійських ігор і триразова чемпіонка світу у складі збірної США.

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Автор: Антон Дудар