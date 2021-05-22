Єгіше Мелікян вирішив з'ясувати стосунки прямо в громадському місці.

Колишній тренер "Львову" і "Сталі" Єгіше Мелікян, який зараз працює у вірменському клубі "Пюнік", вчинив брутальну витівку. 41-річний фахівець "відгамселив" екс-гравця своєї команди Антона Кобялко в аеропорту Звартноц.

Про це повідомляє "Чемпіонат" з посиланням на власні джерела.

Цій події передував конфлікт після поєдинку з "Арарат-Вірменією" (0:0). "Пюнік" розірвав угоду з Кобялко, який є росіянином.

20 травня 35-річний футболіст приїхав на базу "Пюніка" для того, щоб сказати прощальні слова партнерам перед поверненням до Росії.

Кобялко так само як і до всіх підійшов попрощатися до тренера Мелікяна і попросив того перепросити за те, що той під час поєдинку "Пюнік" - "Арарат-Вірменія" послав його нецензурною лайкою до матері. Мелікян відмовився і Кобялко дав ляпаса тренеру при всій команді та чимдуж втік до аеропорту.

В аеропорту Кобялко наздогнали Мелікян та заступник генерального директора "Пюніка" Кім Аракелян. Антона побили прямо в громадському місці, поваливши на землю та лупцюючи по макітрі. Кобялко відмовився свідчити у поліції й поспішив на рейс до Росії.

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Автор: Артем Будрін