Аргентинський нападник був вилучений вперше у складі "Барселони".

Нападник "Барселони" Ліонель Мессі отримав два матчі дискваліфікації за своє вилучення у фіналі Суперкубка Іспанії проти"Атлетика".

Про це повідомляє Marca.

Дане рішення виніс Комітет з проведення змагань.

Тепер аргентинець пропустить матчі з "Корнельєю" в Кубку Іспанії та з "Ельче" в чемпіонаті Іспанії.

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На 120-й хвилині матчу, коли "Барселона" поступалася, Мессі вдарив ззаду по голові нападника "Атлетіко" Асьєра Вільялібре.

Ця червона картка стала для аргентинця першою в кар'єрі у складі "Барселони".

Варто відзначити, що Мессі могло загрожувати від чотирьох до дванадцяти матчів дискваліфікації, проте арбітр зустрічі не вказав у протоколі, що аргентинець проявив агресію, вдаривши суперника. Він написав, що Мессі "застосував надмірну силу". Таким чином, дії футболіста не були визнані агресивними.

Нагадаємо, "Барселона" програла "Атлетику" з рахунком 2:3.

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Автор: Антон Дудар