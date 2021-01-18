Роналд Куман втратив нагоду завоювати перший трофей з Барселоною.

17 січня відбувся фінал Суперкубка Іспанії, в якому зустрічалися "Барселона" і "Атлетик" Більбао. За підсумками 120-ти хвилин перемогу святкували підопічні Марселіно з рахунком 2-3.

В першому таймі каталонці першими відкрили рахунок. Антуан Грізманн вразив ворота Унаї Сімона. Проте баски дуже швидко відновили паритет. Оскар де Маркос забив у роздягальню і відпочивати команди пішли за рівного рахунку.

На 77-й хвилині Грізманн вдруге вивів "Барселону" вперед. Втім, "Атлетік" зміг знову врятуватися: на останній хвилині основного часу забив Вільялібре.

В екстра-таймі переможний гол забив Іньякі Вільямс. Таким чином, команда з Більбао продемонструвала характер, здобула вольову перемогу і завоювала трофей.

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Капітан каталонців, Ліонель Мессі, на 120-й хвилині дозволив собі грубий фол і був видалений з поля. Рефері показав йому червоне світло.

Для наставника "Атлетіка" Марселіно це лише третій матч на посту головного тренера баскського клубу. Однак, це не завадило йому так швидко завоювати трофей.

Суперкубок Іспанії. Фінал

"Барселона" - "Атлетік" - 2:3

Голи: Антуан Грізманн (40, 77) - Оскар де Маркос (42), Асьєр Вільялібре (90), Іньякі Вільямс (94).

Попередження: Клеман Лангле (11), Жорді Альба (115) - Дані Гарсія (67), Асьєр Вільялібре (109), Хон Морсільо (110).

Видалення: Ліонель Мессі (121, груба гра).

"Барселона": Марк-Андре тер Штеген, Жорді Альба, Клеман Лангле (Франсіску Трінкау, 106), Рональд Араухо, Сержиньйо Дест (Оскар Мінгеза, 46), Серхіо Бускетс (Рікі Пуч, 97), Френкі де Йонг, Ліонель Мессі, Педрі (Міралем П'яніч, 88), Антуан Грізманн, Усман Дембеле (Мартін Бретвейт, 88)

"Атлетік": Унаї Сімон, Ерай Альварес, Андер Капа (Алехандро Беренгер, 81), Оскар де Маркос, Мікель Баленсіага (Іньїго Лекує, 83), Іньяго Мартінес (Унай Нуньєс, 95), Рауль Гарсія (Асьєр Вільялібре, 83), Унай Венседор (Мікель Весга, 81), Дані Гарсія, Ікер Муніаін, Іньякі Вільямс (Хон Морсільо, 106)

Арбітр: Хесус Хіль Мансано

Стадіон: "Олімпіко де Севілья" (Севілья, Іспанія)

Суперкубок Іспанії: головне

Суперкубок Іспанії вдруге проводиться у форматі "Фіналу чотирьох".

Минулого року переможцем турніру став "Реал". А рекордсменом за кількістю перемог у Суперкубку є "Барселона" (13).

На шляху до фіналу "Барселона" здолала "Реал Сосьєдад" у серії пенальті.

В іншому півфіналі мадридський "Реал" поступився "Атлетіку" Більбао з рахунком 1:2.

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Автор: Budrin Artem