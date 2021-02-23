Екс-президент "Металіста" дав коментар про майбутнє харківського клубу.

Екс-президент харківського "Металіста" Олександр Ярославський прокоментував плани з відродження харківського клубу.

Про це він сказав в інтерв'ю "Профутбол Digital" на YouTube.

"З харківським футболом нашим одні муки. Яких тільки заяв не було: всяких політиків, навколополітичних людей. Але футболу немає ніякого. "Металіста" як не було, так і немає. Я якось вранці встав і осінило, що пора повертати "Металіст" Харкову", - зазначив Ярославський.

"Я хочу, щоб все було законно. Я завжди говорив, що якщо і займатися, то тільки "Металістом". Думаю, що і обласна влада братиме участь у цьому. Також я покладаю надії на вболівальників. У якийсь момент вони холодно поставилися до "Металіста", у мене є до них питання. Я хочу, щоб вони знали: якщо ми повернемо "Металіст", то не повинні відпустити його ніколи", - додав він.

Читайте такожТерехов повідомив про повернення Харкова футбольного клубу Металіст"У мене немає ніяких сумнівів, що ми повернемо клуб", - сказав екс-президент "Металіста".

Ярославський підкреслив, що це "не політичний проект", а "чисто футбольний", а базою для відродження "Металіста", швидше за все, стане клуб "Металл".

Також він висловив упевненість, що харківський клуб гратиме в Лізі чемпіонів:

"Коли я брав "Металіст" в 2005-му, він грав у Першій лізі. А потім ми рвали на шматки відомі європейські клуби. Упевнений, що наш старий-новий проект 100% братиме участь у Лізі чемпіонів. Харків цього заслуговує".

Що стосується боргів "Металіста", який припинив існування, то Ярославський сказав наступне:

"Ми повинні законним шляхом забрати бренд, а борги нехай платять ті, хто їх створював. Я боргами займатися не збираюся".

"Металіст" Харків: історія клубу

"Металіст" був заснований в 1925 році. Клуб ставав володарем Кубка СРСР (1988), а в Україні - срібним призером УПЛ (2013) і шість разів бронзовим призером.

"Металіст" один раз грав у кваліфікації Ліги чемпіонів, але був дискваліфікований. У Лізі Європи сезону 2011-2012 команда доходила до чвертьфіналу.

У 2012 році Олександр Ярославський продав клуб Сергію Курченку. Новий президент на початку 2014 року втік з України. У клубі стали накопичуватися борги і в 2017 році він фактично припинив існування.

У тому ж році в Харкові створили клуб "Металіст-1925", який зараз грає в Першій лізі, а в 2020 році був заснований клуб "Металл".

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Автор: Антон Дудар