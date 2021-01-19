Микола Морозюк розповів про те, що здав позитивний тест на COVID-19.

Екс-гравець київського "Динамо" Микола Морозюк, який виступає за турецький "Різеспор", заразився коронавірусом.

Через це українець 17 січня вже пропустив один матч чемпіонату Туреччини.

У коментарі meta-ratings.com.ua Морозюк розповів про те, що знаходиться на карантині, а також про те, як переносить хворобу.

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"Загалом мені треба пробути на карантині 10 днів. Зараз вже пішов четвертий день. Слава Богу, все добре. Нічого такого. Але пропали смакові рецептори та нюх. В іншому в принципі все нормально. Думаю, якби не розмови про коронавірус і не тести, в звичайному режимі навіть не звернув би увагу. Тренувався б далі, мені так здається", - сказав Морозюк.

Микола Морозюк: кар'єра після "Динамо"

Микола Морозюк виступає за "Різеспор" з 2019 року. Спершу він грав за команду на правах оренди, але потім підписав повноцінний контракт.

У сезоні 2020-2021 українець провів за турецький клуб 16 матчів, в яких віддав дві гольові передачі.

На рахунку Морозюка 13 матчів і 1 гол за збірну України. Однак з Туреччини він не отримував виклики до головної команди країни.

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Автор: Антон Дудар