В 1/8 фіналу Кубку Італії "Мілан" приймав вдома "Торіно". В основний та додатковий час команди голів не забили. Тому путівка в чвертьфінал вирішувалася у серії післяматчевих пенальті.
Гравці "Мілану" були холоднокровнішими і забили всі свої одинадцятиметрові удари. Голкіпер міланців Чіпріан Тетерушану відбив пенальті, який пробивав Томас Рінкон.
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Публіку вразило, що у найбільш відповідальний момент ініціативу проявив воротар "Торіно" Ваня Мілінкович-Савич. Він пішов виконувати п'ятий удар, зробив великий розбіг і без шансів для колеги по амплуа пробив на силу в "дев'ятку". Втім, це не врятувало "Торіно" від поразки. Хакан Чалханоглу не схибив і забив переможний м'яч.
В наступному раунді Кубка Італії, чвертьфіналі, "Мілан" зіграє проти переможця пари "Фіорентина" - "Інтер", які зустрінуться 13 січня. Початок зустрічі о 16:00 за київським часом.
Кубок Італії. Раунд 1/8.
"Мілан" - "Торіно" - 0:0 (5:4)
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