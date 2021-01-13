За 120 хвилин ігрового часу "Мілан" і "Торіно" переможця не виявили.

В 1/8 фіналу Кубку Італії "Мілан" приймав вдома "Торіно". В основний та додатковий час команди голів не забили. Тому путівка в чвертьфінал вирішувалася у серії післяматчевих пенальті.

Гравці "Мілану" були холоднокровнішими і забили всі свої одинадцятиметрові удари. Голкіпер міланців Чіпріан Тетерушану відбив пенальті, який пробивав Томас Рінкон.

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Публіку вразило, що у найбільш відповідальний момент ініціативу проявив воротар "Торіно" Ваня Мілінкович-Савич. Він пішов виконувати п'ятий удар, зробив великий розбіг і без шансів для колеги по амплуа пробив на силу в "дев'ятку". Втім, це не врятувало "Торіно" від поразки. Хакан Чалханоглу не схибив і забив переможний м'яч.

В наступному раунді Кубка Італії, чвертьфіналі, "Мілан" зіграє проти переможця пари "Фіорентина" - "Інтер", які зустрінуться 13 січня. Початок зустрічі о 16:00 за київським часом.

Кубок Італії. Раунд 1/8.

"Мілан" - "Торіно" - 0:0 (5:4)

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Автор: Budrin Artem