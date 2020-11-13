Один з найкращих футболістів англійської Прем'єр-Ліги, нападник "Ліверпуля" Мохамед Салах здав позитивний тест на коронавірус.
Це сталося в розташуванні збірної Єгипту, повідомляє Sky Sports з посиланням на Федерацію футболу Єгипту.
У Салаха немає ніяких симптомів хвороби. Він ізольований і пізніше пройде повторне тестування.
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Також повідомляється, що інші члени збірної Єгипту здали негативні тести.
Раніше на коронавірус в "Ліверпулі" перехворіли Садіо Мане, Тьяго Алькантара, Набі Кейта, Джердан Шакірі і Костас Цимікас.
На рахунку Салаха в цьому сезоні 10 голів в 13 матчах за "Ліверпуль" у всіх турнірах.
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