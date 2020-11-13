Форвард здав позитивний тест на COVID-19 в розташуванні збірної.

Один з найкращих футболістів англійської Прем'єр-Ліги, нападник "Ліверпуля" Мохамед Салах здав позитивний тест на коронавірус.

Це сталося в розташуванні збірної Єгипту, повідомляє Sky Sports з посиланням на Федерацію футболу Єгипту.

У Салаха немає ніяких симптомів хвороби. Він ізольований і пізніше пройде повторне тестування.

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Також повідомляється, що інші члени збірної Єгипту здали негативні тести.

Раніше на коронавірус в "Ліверпулі" перехворіли Садіо Мане, Тьяго Алькантара, Набі Кейта, Джердан Шакірі і Костас Цимікас.

На рахунку Салаха в цьому сезоні 10 голів в 13 матчах за "Ліверпуль" у всіх турнірах.

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Автор: Антон Дудар