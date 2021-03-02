Ірина Морозюк написала своєму 5-річному сину інструкцію з вибору майбутньої дружини.

Колишня дружина капітана київського "Динамо" Миколи Морозюка Ірина Морозюк, яку називають секс-символом українського футболу, опублікувала чудернацький допис в соціальній мережі.

Публіку в черговий раз Ірина здивувала у своєму Instagram.

Всупереч тому, що її сину Іллі всього 5 рочків, Морозюк вражає розкутістю та щирістю.

За її словами вона прийме і "меркантильну", і "шлюхувату", "з цицьками чи без" невістку. Головне, на її думку, не завагітніти у підлітковому віці - у 16 років.

Читайте також"Хіба подруги так роблять?": секс-символ українського футболу сфотографували в спідній білизні

"Я буду та свекруха, яка не вважатиме невістку картоплею", - обіцяє епатажна жінка.

Ірина наголосила, що чоловік повинен дарувати подарунки, турботу та абсолютно нічого не чекати у відповідь. Наприкінці пообіцяла фолловерам виховати найкращого чоловіка.

Нагадаємо, що Морозюк є президенткою футбольного клубу "Ліон" зі Львову. Також Ірина раніше прокоментувала скандальне відео капітана збірної Росії з футболу Артема Дзюби, де він займався мастурбацією.

Читайте також:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Будрін Артем