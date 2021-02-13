В рамках 22-го туру Серії А "Ювентус" на виїзді програв "Наполі" з рахунком 1:0.
Переможний гол забив Лоренцо Інсіньє з пенальті на 31-й хвилині.
"Наполі" перервав свою безвиграшну серію з трьох матчів у всіх турнірах.
Зауважимо, що це друга поразка на виїзді в цьому сезоні для "Ювентусу". А для захисника туринців Джорджіо К'єлліні цей матч став 400-м в Серії А.
Чемпіонат Італії, 22-й тур
"Наполі" – "Ювентус" 1:0
Гол: Інсіньє, 31 (пен)
"Наполі": Мерет, Ді Лоренцо, Маріу Руй, Максимович, Ррахмані, Політано (Руїс, 65), Зеліньськи (Ельмас, 64), Лосано, Бакайоко, Інсіньє (Лоботка, 88), Осімхен (Петанья, 75).
"Ювентус": Щенсни, К'єлліні, де Лігт, Даніло, Бентанкур (Кулусевскі, 72), Куадрадо (Сандро, 46), К'єза, Рабьйо, Бернардескі (Маккенні, 63), Мората, Роналду.
Серія А: положення команд
- Після 21 тура "Мілан" зберігає лідерство в Серії А. У команди Стефано Піолі - 49 очків, на 2 більше, ніж у "Інтера", який посідає другу сходинку.
- "Наполі" та "Ювентус" мають 40 і 42 очки відповідно. Проте обидві команди мають матч в запасі між собою.
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