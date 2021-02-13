Все вирішив єдиний гол з пенальті.

В рамках 22-го туру Серії А "Ювентус" на виїзді програв "Наполі" з рахунком 1:0.

Переможний гол забив Лоренцо Інсіньє з пенальті на 31-й хвилині.

"Наполі" перервав свою безвиграшну серію з трьох матчів у всіх турнірах.

Зауважимо, що це друга поразка на виїзді в цьому сезоні для "Ювентусу". А для захисника туринців Джорджіо К'єлліні цей матч став 400-м в Серії А.

Чемпіонат Італії, 22-й тур

"Наполі" – "Ювентус" 1:0

Гол: Інсіньє, 31 (пен)

"Наполі": Мерет, Ді Лоренцо, Маріу Руй, Максимович, Ррахмані, Політано (Руїс, 65), Зеліньськи (Ельмас, 64), Лосано, Бакайоко, Інсіньє (Лоботка, 88), Осімхен (Петанья, 75).

"Ювентус": Щенсни, К'єлліні, де Лігт, Даніло, Бентанкур (Кулусевскі, 72), Куадрадо (Сандро, 46), К'єза, Рабьйо, Бернардескі (Маккенні, 63), Мората, Роналду.

Серія А: положення команд

Після 21 тура "Мілан" зберігає лідерство в Серії А. У команди Стефано Піолі - 49 очків, на 2 більше, ніж у "Інтера", який посідає другу сходинку.

"Наполі" та "Ювентус" мають 40 і 42 очки відповідно. Проте обидві команди мають матч в запасі між собою.

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Автор: Будрін Артем