Скасований зі скандалом матч "Ювентус" - "Наполі" все-таки буде зіграно.

Один з найсильніших італійських клубів "Наполі" опротестував рішення про технічну поразку в матчі 3-го туру Серії А з "Ювентусом" і зняття одного очка.

Про це повідомляється на сайті Олімпійського комітету Італії, апеляційний комітет якого скасував рішення Спортивного арбітражного суду Італії, постановив провести матч, а також повернути "Наполі" 1 очко.

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"Наполі" не прибув на матч 4 жовтня в Турин, так як неаполітанська служба охорони здоров'я не випустила команду з міста, не дозволивши їй вилетіти на гру через те, що раніше коронавірус був підтверджений у двох її футболістів.

"Наполі" намагався домогтися перенесення зустрічі, але в Серії А не побачили вагомої причини для перенесення зустрічі, зарахувавши неаполітанцям технічну поразку. Федерація футболу Італії підтримала рішення Серії А.

Без урахування цієї зустрічі у "Наполі" і "Ювентуса" в активі по 24 очки після 12 матчів у таблиці Серії А. Вони займають третє і четверте місця відповідно.

Технічні поразки у футболі через коронавірус: інші випадки

Збірна України 25 листопада отримала технічну поразку від УЄФА за матч Ліги націй проти Швейцарії після того, як лікар кантону Люцерн закрив українську команду в повному складі на карантин, а УАФ не змогла за добу привезти нову команду. УАФ вже подала апеляцію, відомі вимоги.

У листопаді збірній Норвегії влада заборонила виліт на матч Ліги націй з Румунією через один позитивний випадок COVID-19 в команді. У підсумку УЄФА присудив норвежцям технічну поразку через неявку на матч.

У серпні в кваліфікації Ліги чемпіонів фарерський "Клаксвік" повинен був приймати словацький "Слован", але через випадки коронавірусу команду гостей помістили на карантин у Фарерах. Спершу матч перенесли з 19 на 21 серпня, щоб "Слован" зібрав резервний склад, але в словацькому клубі підтвердилися нові випадки коронавірусу, і поєдинок не відбувся. "Слован" отримав технічну поразку і безуспішно спробував оскаржити її в Спортивному арбітражному суді Лозанни.

Також у серпні УЄФА присудив поразку команді "Дріта" з Косово, яка повинна була приймати "Лінфілд" (Північна Ірландія) в кваліфікації ЛЧ, але вирушила на самоізоляцію в повному складі.

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Автор: Антон Дудар