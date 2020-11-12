Збірна України зіграє з однією з найсильніших команд світу.

14 листопада збірна України в рамках 5-го туру Ліги націй проведе матч проти збірної Німеччини. Команди зустрінуться в Лейпцигу.

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Німеччина - Україна.

Букмекери вважають збірну України беззаперечним аутсайдером у цій зустрічі.

Так, на перемогу української збірної дається коефіцієнт 9,60, тоді як на перемогу німців - 1,32. Нічия оцінюється коефіцієнтом 5,80.

На те, що Україна зможе набрати очки в гостях, букмекери виставили коефіцієнт 3,60, а на те, що Німеччина не програє вдома (переможе або зіграє внічию) - 1,07.

Німеччина - Україна: перед матчем

Матч Німеччина - Україна пройде 14 листопада на стадіоні "Ред Булл Арена" в Лейпцигу. Початок - о 21.45.

Після чотирьох турів Німеччина і Україна набрали по 6 очок і займають друге і третє місця в групі D.

Зустріч команд у першому колі завершилася перемогою збірної Німеччини з рахунком 2:1.

Перед матчем Ліги націй обидві команди провели товариські поєдинки. Україна поступилася Польщі, а Німеччина мінімально обіграла Чехію (1:0).

Відомо, хто судитиме матч Німеччина - Україна.

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Автор: Антон Дудар