Екс-півзахисник брестського "Динамо" Олександр Нойок став гравцем російського клубу "Оренбург".
Про це клуб другого дивізіону Росії повідомив у себе в Twitter.
Екс-партнер Артема Мілевського наразився на шквал критики в свою адресу. Українські вболівальники в Instagram засудили вчинок півзахисника.
"Вітаю у братерстві годувальників, готуйся до хейту", "Удачі, ще один годувальник сім'ї", "Досвідулі", "Зрадник, ганьба", "Краще б в "Рух" умовний", "Сім'ю годувати потрібно, зрозумійте його правильно", "Ех, Саня, ти ж капітаном молодіжної збірної був."., - коментують обурені фани.
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Нагадаємо, що "Оренбург" претендує на вихід в Російську Прем'єр-лігу. Після 26-ти турів команда Нойка займає третю сходинку і всього на відстані одного очка до підвищення в класі.
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