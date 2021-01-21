Олександр Нойок поповнив склад "Оренбурга".

Екс-півзахисник брестського "Динамо" Олександр Нойок став гравцем російського клубу "Оренбург".

Про це клуб другого дивізіону Росії повідомив у себе в Twitter.

Екс-партнер Артема Мілевського наразився на шквал критики в свою адресу. Українські вболівальники в Instagram засудили вчинок півзахисника.

"Вітаю у братерстві годувальників, готуйся до хейту", "Удачі, ще один годувальник сім'ї", "Досвідулі", "Зрадник, ганьба", "Краще б в "Рух" умовний", "Сім'ю годувати потрібно, зрозумійте його правильно", "Ех, Саня, ти ж капітаном молодіжної збірної був."., - коментують обурені фани.

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Нагадаємо, що "Оренбург" претендує на вихід в Російську Прем'єр-лігу. Після 26-ти турів команда Нойка займає третю сходинку і всього на відстані одного очка до підвищення в класі.

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Автор: Будрін Артем